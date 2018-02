Sportovní svátek končí. Českou vlajku nese královna her Ledecká

Slavnostní zakončení 24. Zimních olympijskách her v Koreji.

Na ploše stadionu vyhrazeného pro ceremoniály nebude ruská vlajka. Mezinárodní olympijský výbor zvažoval, že právě při zakončení her by byla Rusům, jejichž sportovci startovali pod olympijskou vlajkou, navrácena, ale trest pro ruský olympijský výbor zůstal v platnosti. Naděje Rusů na ukončení suspendace ještě před koncem olympiády zhatily především pozitivní dopingové testy curlera Alexandra Krušelnického a bobistky Naděždy Sergejevové v průběhu her.

Při tradičním předávání štafety dalšímu pořadateli zimních olympijských her převezme starosta Pekingu Čchen Ťi-ning olympijskou vlajku od starosty oblasti Pchjongčchang Sim Če-kuka prostřednictvím prezidenta MOV Thomase Bacha.

Na 23. zimních olympijských hrách se rozdělovalo 102 sad medailí. Sedm cenných kovů získala česká výprava. Vedle šampionky v lyžařském super-G a obřím slalomu na snowboardu Ledecké přidali stříbrné medaile rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář, bronz získaly rychlobruslařka Karolína Erbanová, biatlonistka Veronika Vítková a Eva Samková ve snowboardcrossu.