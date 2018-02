Vrchlabí vítalo své olympioniky! Je to masakr, usmívala se Samková s kanadskou čepicí. Krčmář dostal fořtovskou hůl

„Myslela jsem si, že to bude menší. Ale není. Možná i proto, že je to druhá medaile v řadě," přemítala Eva Samková, která v Pchjongčchangu získala bronz. „Je to masakr. Navíc teď to bude taková společná radost s Michalem (Krčmářem) a Kájou (Erbanovou," usmívala.

Před čtyřmi lety na náměstí ukazovala zlatou. A od vrchlabské radnice tehdy dostala za odměnu koně. Tehdy ji dohnal k slzám dojetí. „Říkali nám, že dostaneme dárek. Hned jsem si vzpomněla na Soči. Vlastně bych ani nechtěla, aby se trumfoval ten poslední dar," vtipkovala úspěšná snowboardkrosařka.

„To se už nedá zopakovat, nevěděli jsme, co koupit, když již Eva všechno má," reagoval pohotově starosta Vrchlabí Jan Sobotka na odpověď Evy Samkové na otázku, co jí vlastně momentálně chybí, že nyní asi vůbec nic. „Pro všechny máme hodinky s věnováním od Vrchlabáků," oznámil zaplněnému náměstí TGM starosta. A doplnil, že nejsou ledasjaké, jejich hodnota je 60 tisíc korun.

Pepin se má výborně

A jak se daří čtyři roky starému daru, koni Pepinovi? „Pepin se má výborně, není mu ani zima, má dečku, je spokojený, včera jsme spolu byli na vycházce," prozradila fanouškům Samková.

Na oslavě nemohl chybět ani učitel Aleš Suk. Proč? Na základní škole učil tělocvik Evu Samkovou, Karolínu Erbanovu, Karolínu Grohovou a Michala Krčmáře! „Spíš jsem je popostrčil ke sportu," zůstal skromný Aleš Suk. Jenže bývalé svěřence měl již na sedmé olympiádě v řadě! „A těším se, že budu mít i na osmé. Za čtyři roky pojedu do Pekingu, pokud zdravíčko dovolí," slíbil.

Evu Samkovou uvedl do Spolku lyžařů historických v Podkrkonoší. Věnoval jí odznak s pořadovým číslem 42.

„Chtěla bych všem moc poděkovat, doufám, že se za čtyři roky zase takhle potkáme," křenila se Samková. S čepicí kanadské reprezentace na hlavě. „Tu jsem ukradla trenérovi, který ji vyměnil, myslím s jedním kanadským curlerem. Momentálně je to ta nejteplejší, kterou mám," prozradila Samková, která následně spěchala do Prahy.

„Letím hned do Španělska na závody na světový pohár, pak se vrátím a pak do Ruska na další závody. Do půlky dubna budu na horách a pak uvidím, jestli začnu s operacemi ramen nebo dovolenou... Zase to bude nabitý, ale alespoň se člověk nenudí," loučila se úspěšná olympionička.

Jako druhý následoval medailista Michal Krčmář. Zahalený do české vlajky. Skandujícím fandům ukázal stříbrnou medaili ze sprintu. Na pódiu se fotil i s maminkou a tátou Danielem Krčmářem, rovněž bývalým biatlonistou.

„Nazdar šampióne, jestli pak víš, že jsi mě šestkrát rozbrečel?," ptal se ho Suk. „Psal jste mi, že jednou," odpověděl Krčmář. „Tak šestkrát, oni to pořád opakovali," vtipkoval kantor. I pro Krčmáře připravil dar. Biatlonista dostal podvojnou hůl.

„Používali ji fořtové hraběte Harracha a používala se zhruba od roku 1897 do roku 1922," vysvětlil Suk. Krčmář mu na oplátku z Koreje přivezl odznaky olympijských výborů do jeho sbírky pro plánované muzeum bílého sportu v Podkrkonoší v Dolní Branné. A pak se již v mrazivém podvečeru čekalo na Karolínu Grohovou a Karolínu Erbanovou, které měly dorazit se zpožděním. Vrchlabí však hřály úspěchy „jeho" sportovců.