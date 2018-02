Vítej zlatý hattricku. Nizozemský rychlobruslař Kramer potřetí ovládl závod na 5000 metrů

Druhý skončil Kanaďan Ted-Jan Bloemen, který si loni v prosinci přivlastnil světový rekord (6:01,86). Jednatřicetiletý Kramer ho porazil o 1,85 sekundy. Třetí byl Sverre Lunde Pedersen z Norska, jenž za Bloemenem zaostal o pouhé dvě tisíciny.

Kramer nastoupil v předposlední rozjížďce a jako poslední z favoritů. "Samozřejmě to může být rozhodující, když znáte časy ostatních soupeřů. Takže jsem měl trochu štěstí, že to vyšlo zrovna takhle. Ale pořád to také musíte odjet," uvedl na olympijském webu.

Kramer získal celkem čtvrté olympijské zlato, když ke třem triumfům na 5000 metrů přidal před čtyřmi lety v Soči také vítězství ve stíhacím závodu družstev. Nebýt navíc zbytečné chyby, mohl mít ještě o jeden triumf navíc. Ve Vancouveru 2010 směřoval za jasnou výhrou na 10.000 m, ale po chybném pokynu trenéra špatně vystřídal dráhu a byl diskvalifikován.

Majitel rekordních 19 titulů mistra světa na jednotlivých tratích má také na kontě dvě stříbrné olympijské medaile a dva bronzy ze závodů družstev. "Dobře se to poslouchá," komentoval výčet úspěchů Kramer. "Lhal bych, kdybych tvrdil, že je mi to jedno. Potají jsem na to pyšný," dodal.

V Koreji se teď pokusí na třetí pokus zkompletovat olympijský double z dlouhých tratí triumfem na 10.000 m, což se mu zatím povedlo jen na MS. Po zmíněné diskvalifikaci ve Vancouveru byl v Soči na desítce druhý. Startovat bude i ve stíhačce družstev a v závodu s hromadným startem.