Tři dny se Sáblíkové draly slzy do očí. Ve středu už ale rozdávala úsměvy

„Stačilo se jen o závodě s bramborovým koncem zmínit a plakala. Bylo to hodně emotivní, protože jsme věřili, že by mohla mít bronz. A výsledný čas byl skutečně suprový," vracel se trenér české rychlobruslařky Petr Novák k prvnímu vystoupení Sáblíkové na hrách, zatímco jeho svěřenkyně kroužila po oválu haly Kangnung. „Snažili jsme se vůbec v konverzacích závod neřešit, protože se jí hned draly slzy do očí," krčil rameny Novák.

Sáblíková si v průběhu neděle dopřála dvouhodinovou masáž. „Dodával jsem Martině sebevědomí, že je fyzicky skvěle připravená, a tak druhý pokus stoprocentně vyjde a první ať už neřeší. Z pohledu tělesného je skutečně vyladěná, tudíž je nyní vše spíše o psychickém rozpoložení," vyprávěl fyzioterapeut a masér Jan Cuřín, jenž už měl v dalších dnech mnohem méně práce. „Martina nebyla nijak dramaticky vyrychtovaná," líčil Cuřín, že po dalších trénincích trávila Sáblíková na masážním stole přibližně hodinu.

Největší „vrbou" byla pro pětinásobnou olympijskou medailistku reprezentační kolegyně a v olympijské vesnici i spolubydlící Nikola Zdráhalová. „Společně se dívali na sport a nějaké filmy, já jsem je zbytečně žádnými připomínkami nedráždil," přiznával Novák, že nechtěl zbytečně zasahovat do bolavé duše trojnásobné olympijské šampiónky.

Závod biatlonistek prožívala

„Je fakt, že když přišla Martina na masáž a zrovna běžel biatlon, při střelbě výkony českých reprezentantů tak prožívala, že se jí dělala husí kůže. Až jsem jí napomínal, aby nebyla tolik v emocích, že mi drhnou dlaně," smál se Cuřín.

Vysmátá byla osmačtyřicet hodin před pátečním závodem i samotná rychlobruslařka. „Cítím se v pohodě a chci vybojovat medaili. Uvědomila jsem si, že nejde jen o vítězství a stupně vítězů, ale i radost z rychlobruslení, kterou mi přináší každý den," krčila rameny Sáblíková a plánovala, jak ještě v průběhu středečního odpoledne absolvuje trénink na kole.

„Na ledě jsme jezdili i měřená kola, ale čas je trošku zavádějící, protože při trénincích jsou na oválu vláčky, tudíž se hodní vzduch kolem, a tak by člověk mohl podlehnout zdání, že padne světový rekord. V samotném závodě je to pak jiné. Každopádně Martina je podle mého jednou ze dvou největších favoritek pětikilometrového závodu," říkal Novák.