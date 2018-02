Překvapení? Šok? To je prostě Holandsko, pravila Sáblíková

"Je to pro mě taky překvapivé. Věděla jsem, že jsem dobrá, ale nikdy jsem nesoutěžila proti velkým jménům. Bylo to poprvé a jsem překvapená. O tomhle jsem snila," řekla Visserová poté, co si o šest vteřin zlepšila osobní rekord a Sáblíkovou odsoudila ke stříbru o 1,62 sekundy.

Maximum dosud měla z prosincové národní kvalifikace 6:56,60. Ve Světovém poháru absolvovala zatím jediný závod - v listopadu ve Stavangeru. Chyběla v divizi A, ale v "béčku" suverénně vyhrála a dosáhla lepšího času než třetí Sáblíková v áčku.

Česká vítězka pětky na olympiádách ve Vancouveru i v Soči stejně jako její kouč Petr Novák i proto považovala Visserovou za favoritku. A odmítla, že by byl její triumf velkým překvapením.

"Nevím, jestli o ní nikdo nevěděl... Ve Stavangeru jela super, 6:56. Je to prostě Holandsko. Mají tolik lidí, že nikdo neví, kdo vyleze nahoru. Když od nich někdo přijede na závody, tak musíte počítat, že jede na placku. Kdo se kvalifikuje, jede na medaili," řekla Sáblíková.

A Visserová přikyvovala. "V Nizozemsku je tvrdé soutěžit a každá se nutíme dosahovat nových levelů, takže rychleji a rychleji. Jsme prostě jiný tým a to je asi důvod úspěchu," řekla.

Cíle měla jiné, než stát se novou královnou her v Pchjongčchangu v závodě na 5000 metrů. "Můj cíl byl v této sezóně hlavně se dostat do Světového poháru, což pro mě byl velký úspěch ve Stavangeru. A další cíl byl dostat se na olympiádu 2022," přiznala.

"Je to neuvěřitelné. Plánovala jsem, že to nejlepší by mohlo přijít až za čtyři roky. Martinu velmi dobře znám, ještě vloni jsem ji viděla v televizi a říkala jsem si: 'Wow, ta je dobrá'. Ona fakt jezdí hrozně krásně a dobře. Takže to, že jsem ji porazila, jsem si vlastně nedokázala představit," dodala.