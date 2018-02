Jízda v protisměru, přemlouvání řidičů. Sáblíková nestíhala vyhlášení

Novoroční svátky, které v těchto dnech slaví v Jižní Koreji, výrazně poznamenaly olympijskou dopravu, cesty, které normálně trvají půl hodiny, zabraly dvojnásobek času. A na vlastní kůži to pocítila i Martina Sáblíková, když si jela pro své stříbro ze závodu na pět kilometrů. Vyhlášení rychlobruslařek se muselo přesouvat na úplný závěr programu.

„Hektičtější cestu jsem nezažila," vyprávěla Sáblíková už se stříbrem na krku. „Zácpa byla neuvěřitelná, auta na blikačkách. Řidič vystupoval z vozu a přemlouval ostatní, abychom mohli dojet na ceremoniál," popisovala večerní výpravu z Kangnungu, kde probíhají ledové sporty, do Pchjongčchangu na slavnostní vyhlášení.

Korejský řidič se pak odhodlal i k jízdě v protisměru. „Musím říct, že jsem se docela bavila. Ze začátku jsem spala a pak to stálo za to," smála se trojnásobná olympijská vítězka, byť ji postupně docházelo, že začátek ceremoniálu je v ohrožení.

„Říkala jsem si, že to přinejhorším doběhnu, pak Bára (tisková mluvčí ČOV) volala, jestli nás můžou přeložit a povedlo se," líčila Sáblíková. Na vyhlášení přitom nebyla z elitního tria rychlobruslařek poslední, vítězná Nizozemka Esmee Visserová dorazila ještě později.

Hecovala Ledeckou

Sáblíková se na vyhlášení potkala i se senzací ženského super-G Ester Ledeckou a popichovala jí: „Doufám, že uvidím pořádné slzy." Dočkala se. „Ester si to neuvěřitelně zaslouží, já to s ní moc prožívám a jsem hrozně ráda, že se jí to povedlo už teď," vracela komplimenty Ledecké, která zase mluvila obdivně o české rychlobruslařské šampiónce.

I Sáblíková si při vyhlášení ostatně poplakala. „Prvně jsem se rozbrečela, když jsem viděla Ester v zákulisí, podruhé, když jsem nastoupila a uvědomila si, že mám zase placku na olympijských hrách. To se nedá popsat," líčila Sáblíková, která slavnostní vyhlášení zažila už pošesté.

„Tahle placka je nejneuvěřitelnější. Vždyť já ani nevěděla, jestli tady budu startovat," připomněla své vleklé trable se zády.