Brečela častěji, než se smála! Přesto neustoupila a teď slaví životní úspěch

Hlavu skryla do české vlajky a plakala! Před očima jí běžel příběh utrpení posledních několika let. Rychlobruslařka Karolína Erbanová v neděli naplnila sen o zisku medaile ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Při závodě na 500 metrů vydřela bronz. Zpečetila tak nevšední cestu, na níž se vydala před čtyřmi lety.