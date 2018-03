Bolest neustoupila, ale výjimečný šampionát si šestinásobná olympijská medailistka ujít nenechá

Bouřící tribuny, na kterých se s největší pravděpodobností bude tísnit dvacet tisíc diváků! Báječná a elektrizující atmosféra bude provázet mistrovství světa rychlobruslařů ve víceboji, které hostí od pátku do neděle Amsterdam. Bitvy o medaile se odehrají na otevřené dráze Olympijského stadiónu pod umělým osvětlením.

„Největší vrchol sezóny už je za mnou, takže přiznávám, že jsem teď po olympiádě trochu líná," říká Martina Sáblíková, která v Pchjongčchangu získala stříbro v závodě na pět tisíc metrů, což byla pro třicetiletou závodnici šestá medaile z bojů pod pěti kruhy.

Sáblíková celou sezónu bojovala nejen se soupeřkami, ale i s bolavými zády. Nicméně odpočinek si po olympijském představení odmítla dopřát. „Prožila jsem si hodně starostí s bolavými zády, ale už dřív jsem trenéru Novákovi říkala, že do Amsterdamu chci hlavně kvůli divákům," vysvětlila Sáblíková.

„Myslím, že lepší atmosféru než tady, nezažijeme. Budou to parádní závody, strašně moc lidí. Pořadatelé chystají světelnou show. Hodně se těším, protože to bude úplně něco jiného, než jsme zvyklí. Fanoušci jsou v Nizozemsku úžasní, rychlobruslení rozumí, milují ho, atmosféra bude kouzelná, o tom nepochybuju," vysvětlila Sáblíková, proč i přes pokračující obtíže hodlá závodit.

Bude medaile?

„Co se týče mých ambic, tak když už se postavím na start, je jasné, že nechci být poslední. Pokud vydrží moje záda, nechám na dráze všechno, co v sobě budu mít. Uvidíme, jestli to na něco bude stačit, nebo pro mě budou medaile vzdálené. Hodně napoví úvodní pětistovka, po ní se uvidí, jestli mám šanci, nebo ne. V úterý se mi na tréninku jezdilo super, ve středu hůře. Měla jsem pomalé časy, ale co jsem se koukala, tak ani ostatní nejezdili žádné velké výkony. V tom je venkovní led specifický. Je pomalejší, záleží i na směru větru, intenzitě slunce, případně dešti," krčila rameny Sáblíková.

Do šampionátu vstoupí v pátek večer vystoupením na pětisetmetrové trati, následně program skončí po dvaadvacáté hodině, v sobotu se začne závodit v šestnáct hodin. Neděle je vyhrazena už jen závodům mužů.

Vedle Sáblíkové se MS z českých reprezentantů zúčastní i Nikola Zdráhalová, Natálie Kerschbaummayrová a Sebastian Druszkiewicz.

Hlavními postavami šampionátu budou domácí hvězdy Sven Kramer a Ireen Wüstová, kteří obhajují zlaté medaile z Hamaru. Kramer bude usilovat o jubilejní desátý titul ve víceboji, Wüstová o sedmý.