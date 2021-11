Druhá žena maratonu v New Yorku věnovala svůj úspěch zavražděné Tiropové

Pětadvacetiletá Tiropová se v roce 2015 stala mistryní světa v krosu a na dráze vybojovala bronz na trati 10 000 metrů na posledních dvou světových šampionátech v letech 2017 v Londýně a 2019 v Dauhá. Na OH v Tokiu skončila čtvrtá v závodě na 5000 metrů.

Cheptoová byla při tom, když v září její krajanka překonala v Německu světový rekord na 10 kilometrů v čistě ženském silničním závodě. Pak s ní letěla domů do Keni. "Nebyly tam žádné známky násilí, protože si to nechávala pro sebe. Když jsem se dozvěděla, jak byla zavražděna, její bolest mě opravdu zasáhla," svěřila se Keňanka po maratonu v New Yorku.

Agnes Tiropová na archivním snímku.

Ibrahem Alomari, Reuters

Vzpomínka na zesnulou Tiropovou ji při maratonském debutu hnala kupředu. "Běžela jsem tenhle závod pro Agnes. Když to bylo těžké, jenom jsem myslela na to, že Agnes by v New Yorku za rok nebo za dva běžela," uvedla vytrvalkyně, která nestačila jen na olympijskou šampionku Peres Jepchirchirovou.

Přidala se k nadaci Andělé Tiropové, kterou založila společně s rodinou zesnulé běžkyně, aby zvýšila povědomí o násilí na ženách. "Chceme, aby ženy dokázaly promluvit. Víme, že hodně sportovkyň tiše trpí," řekla.