TEST: Kari Traa Mathea – legíny, se kterými doběhnete do cíle

Bez legín si asi většina běžkyň nedokáže představit vůbec vyběhnout. V zimě to chce navíc svou výbavu tak trochu upgradovat a pořídit si takové, které jsou ušité ze silnějšího materiálu, hřejí vás a sahají až pod kotníky. Jak v prvních mrazících obstály legíny Kari Traa Mathea?

Legíny Mathea jsou na první pohled pěkně zpracované a designově povedené. Vybrat si můžete mezi čtyřmi barevnými provedeními. Já si na testování vybrala jejich šedou variantu s růžovými kontrastními švy, které ladily k bundě, kterou jsem testovala v minulém díle.

Již při prvním výběhu jsem musela ocenit pevnost a zároveň elasticitu materiálu, který se perfektně přizpůsobuje tělu, neškrtí, ale zároveň nohy příjemně obtáhne. Další velkou výhodu vidím v širokém elastickém pásu, který u legín tohoto typu vyhledávám, protože pak lépe drží na těle a zároveň chrání bedra před chladem.

Běžecké legíny Kari Traa Mathea - pohodlný zvýšený pas.

archiv autorky

Pás má navíc z vnitřní strany umístěné stahování, díky kterému si legíny v pase můžete utáhnout nebo povolit podle aktuální formy. Nohavice jsou pohodlné a dlouhé (měřím 173 cm a byly mi tak akorát), nicméně v oblasti kolem lýtek a kotníků jsou poměrně úzké, proto jestli máte silnější, vyběhaná lýtka, vyzkoušejte si raději i legíny o číslo větší. Podle vlastní zkušenosti se značkou doporučuji, pokud se vaše velikost pohybuje mezi dvěma čísly, raději sáhnout po tom větším.

PLUSY rychleschnoucí materiál široký elastický pás se stahováním kapsička na drobnosti MINUSY úzké nohavice kolem kotníků CENA 2199 korun

Podle výrobce legíny disponují rychleschnoucím materiálem. Já se při běhu v chladném počasí příliš nepotím, proto jsem legíny vyvětrala i do fitka na kardio lekci a musím říct, že obstály na výbornou a žádné mokré skvrny se nekonaly.

Běžecké legíny Kari Traa Mathea - ženy ocení i parádní design.

archiv autorky

Na bederní části mají legíny umístěnou jednu větší kapsu na zip, do které můžete umístit malý svazek klíčů a pár bankovek. To se hodí zejména v případě, že nemáte bundu s kapsami nebo vám vadí, když vám v bundě předměty při běhu volně poskakují. Mobil tam ale nestrčíte, tedy pokud vlastníte smartphone a ne starou Nokii. Ta by se vám tam vešla.

Běžecké legíny Kari Traa Mathea - praktická zadní kapsa.

archiv autorky

Cena je na legíny poměrně vysoká, nicméně pokud hledáte technicky kvalitní kousek, který vám vydrží, pak si myslím, že by legíny Mathea mohly být tou pravou volbou. Navíc pocházejí z Norska, tudíž by na naší českou zimu měly bohatě stačit.