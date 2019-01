Baletka měla neskutečnou smůlu. Podruhé v životě ji potkala tragédie

Když v roce 2013 vybuchly v davu diváků na maratonu v Bostonu dvě nastražené bomby, druhá exploze jí rozervala levou nohu a úlomky kovu se zasekly do té pravé. Přežila a znovu se vrátila k profesionálnímu tanci, i když nakonec přišla o levou nohu pod kolenem. Vrátila se dokonce i do centra Bostonu, aby tam o tři roky později začala sama běhat maraton. Nyní skončila s vážnými zraněními opět v nemocnici. K neštěstí došlo na jedné z bostonských křižovatek.

S Adrianne Hasletovou se osud nemazlí. Jako špičková profesionální tanečnice přišla o polovinu toho, co jí živí ‒ o jednu nohu. Dokázala se do světa tance úspěšně vrátit s protézou. V roce 2015 měla taneční představení přímo v zázemí Boston Marathon. A na závod se další rok vrátila vyrovnat účty i se samotnou tratí. Společně s dalším běžcem, jenž přišel o nohu, vyrazila do boje s více než 42 kilometry. Na cestu dostala speciální běžeckou protézu a ukázala ducha bojovnice. I přes veškeré nesnáze a trápení po více než deseti hodinách mohla prohlásit: Zvládla jsem to!

„Letěla jsem vzduchem a ztěžka dopadla na levou stranu těla... Jsem naprosto rozlámaná. Budou potřeba další operace." zní nynější smutné zprávy z účtu Adrianne Hasletové na sociálních sítích.

Podle serveru APnews řidič auta odbočoval, když na přechodu pro chodce přehlédl Hasletovou a smetl ji. Podle jeho vyjádření byla tou dobou tma a pršelo, přičemž žena na sobě měla tmavé oblečení. Řidič byl obžalován z ublížení na zdraví v důsledku nedání přednosti chodci na přechodu.

Podporu a účast vyjádřili tanečnici tisíce lidí. Mezi jinými i její blízká přítelkyně Shalane Flanaganová, vítězka maratonu v New Yorku z roku 2017 a držitelka několika amerických rekordů na dlouhých tratích.