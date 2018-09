Alkohol nejspíš vede lidi ke sportu. Stejně jim ale neprospívá

Tohle je hodně smutná zpráva pro všechny milovníky piva, vína nebo něčeho ostřejšího. A určitě to bude zdrcující zpráva pro všechny členy jistého britského klubu s nápisem „Drinking club with a running problem“ na tílcích. Britský lékařský časopis Lancet nedávno zveřejnil zprávu, že bezpečná hranice pro konzumaci alkoholu prostě neexistuje. Jinými slovy: Zdravé je jen vůbec nepít. Jak je to možné?