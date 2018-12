SERIÁL: Běžec řeší bolavou patu. Plantární fascitida, ostruha? Co s tím? - II. díl

Díl II. ‒ Řešení na obzoru

Pata je jedním z několika častých slabých míst běžce. Reného začala bolet na konci léta poté, co několik týdnů trénoval rychlost, a to v minimalistických botách. Odchylky, které do té doby jeho tělo tolerovalo bez větších námitek, se už ozvaly.

Do toho přišla výzva trať Sněžka – Praha. Patu jsme se snažili vyléčit, ale už jen týden před plánovaným během (a týden po 70km terénním běhu – pozn. red.), což bylo příliš pozdě na tak velkou zátěž. I přesto velmi intenzivním zákrokem – uvolněním stažené části lýtka a cvičením - se podařilo potíže trochu zmírnit, ale stejně jako na 70 km běhu začala pata zase bolet. Pak se René rozhodl potíže řešit přeběháním. No, málokdy tento způsob pomáhá. Ale upřímně, ani pouhý klid není často všelékem. Člověk se prostě nevyhne tomu, aby jednou provždy vyřešil problém pořádně od příčiny.

A tak ke mně zavítal René znovu a pustili jsme se do léčby trochu systematičtěji. Nejprve je potřeba celý pohybový aparát vyšetřit. Tedy nedívat se jen na patu a blízké okolí, ale vzít ji hezky v kontextu celého těla. Naše chodidla jsou často pouze zrcadlem toho, co je výš. V postavení chodidel se zrcadlí poloha hlavy, ramen, postavení páteře a pánve a také samozřejmě postavení v kyčlích.

Nejprve jsem zjišťovala, co způsobuje bolest. Pata bolí i při normální chůzi. Výrazně se zhoršuje při chůzi na patách, skoro ji až znemožňuje. Při chůzi po špičkách také trochu bolí. Zkoušeli jsme i chůzi po vnitřních a vnějších stranách chodidel a to také výrazně vadí. Lze předpokládat, že se bude jednat o vznikající patní ostruhu. To nám ještě potvrdí rentgen. Ostruha vzniká chronickým tahem úponu plantární fascie na patě.

Ale zpět ke komplexnímu vyšetření. Z toho nejdůležitějšího, co u Reného hraje hlavní roli, jsou v prvé řadě bedra. Úraz bederní páteře, který prodělal, sice zvládl skvěle a nenechal se tím nijak omezit, tělo má ale paměť a všechny šrámy, které člověk za život posbírá, určitým způsobem mění jeho pohybový systém. V případě zlomeniny bederního obratle došlo k tomu, že se okolí zafixovalo, tedy velká část bederní páteře se proměnila v nepohyblivý úsek, i přesto, že „železa" z páteře jsou už dávno odstraněná. Mozek se naučil si místo chránit a sám si ho jakoby zabetonoval. Tedy svaly, které by měly za jednotlivé obratle tahat, přestaly pracovat. Pokud se tento zafixovaný náhradní mechanizmus nerozruší, bude přetrvávat. Z toho ovšem vyplývá, že chybějící pohyb bude kompenzován jinde. V případě Reného může být kompenzován pouze pod touto oblastí, tedy v oblasti přechodu bederní páteře a pánve. Toto místo je ale už i tak u člověka vzpřímeného slabým článkem. A proto Reného záda občas bolívají, a proto ho také dříve bolívalo při běhu spodní břicho. Nerovnováha v páteři se projeví i nerovnováhou práce břicha. A tak se pak tento problém neustále udržuje, v horším případě prohlubuje.

Trochu jsme utekli od paty, jenže tak důležitá oblast, jakou je střed těla a postavení bederní páteře a pánve, nelze nikdy opomíjet. Kdybychom se věnovali jen patě, bylo by to jako jen opravovat fasádu domu na špatných základech. Bedra a pánev nejen zásadně rozhodují, jakým způsobem pracuje chodidlo, ale také mají zásadní vliv na práci kyčlí a ty opět na chodidla. U Reného jsem zjistila trochu horší práci levé kyčle. To znamená, že tato kyčel ho hůře drží při stoji, chůzi a samozřejmě i při běhu. Není náhodou, že ho bolí právě levá pata.

A pak tu máme chodidla. René má tu dysbalanci, že mu chodidla pracují méně, než by měla, a jejich práci přebírají lýtka. A pozor, René se snaží s chodidly pracovat, aktivovat je a stimulovat je. Ovšem marná snaha, když o práci chodidel se rozhoduje jinde, výše. Ke zhoršení došlo ve chvíli, kdy nohy více zatížil – rychlým během a skoro barefootovými botami. Nic proti barefootům, naopak, jenže právě ony často zvýrazní již stávající problém. (Nejsou to tedy barefooty, které vedou ke zraněním. Zranění způsobují naše odchylky, které náhle nejsou kompenzovány polštáři v botách.)

Plán máme tedy jasný: pracovat na dobrém napřímení páteře a na korekci postavení pánve a bederní páteře, zaktivovat kyčle, aby lépe pracovaly a také povzbudit chodidla k lepší práci. Nevyhneme se ale nepříjemným zákrokům v podobě uvolňování stažených svalů a zatuhlých fascií.

