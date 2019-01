TRÉNINK: Není vždy na škodu, když to s námi jde z kopce. Trénujeme seběhy

Nestává se příliš často, že by na silničních závodech vedla trať z kopce. Když už je to takový případ, jde většinou o něco pozvolného, pro běžce příznivě nakloněnou rovinu. To na trailových závodech je situace docela jiná. Tam se častým seběhům a výběhům asi nevyhneme. Terénní běžci tak mají asi o trochu větší motivaci trénovat seběhy, svá pozitiva ovšem příprava dolů kopcem přináší pro všechny.