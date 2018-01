Nadávejte, pomůže vám to! Vědci nabádají k užívání sprostých slov při sportu

Sprostá slova. Urážky. Nadávky. To všechno dnes slýcháme poměrně často, i když třeba zrovna neprobíhá předvolební kampaň. Na jednu stranu určitě existují lidé, kteří za celý život nevypustí z úst jediné slovo, jež nepatří do akademického slovníku. Dozajista jsou mezi nimi i běžci. Určitě ale také znáte někoho, kdo má problém říci holou větu bez podmětu, v níž by nebyly alespoň tři sprostonárodní výrazy. Je dobré, když má mezilidská komunikace nějaký řád a úroveň. Ale neškodí si ti, co svá ústa před sprosťárnami zcela zamykají? Vysokoškolští odborníci na základě svých výzkumů tvrdí, že ano.