Běh v terénu: 3 tipy pro zvýšení motivace a zábavy

Trail running představuje vyšší úroveň běhání. Vyšší v tom smyslu, že patrně valná většina z nás začíná svůj koníček praktikovat někde poblíž svého bydliště, což většinou nebývá zrovna zdivočelá příroda. Prvním běžeckým hřištěm bývají asfaltky a chodníky podél cest. A ty dříve či později nejspíše povedou i do více nebo méně vzdálené zeleně. Do parku, do lesa, do hor. Trail running je dalším krokem na cestě do běžeckého ráje. Jak na něj fikaně?