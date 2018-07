Španělský ďábel je zpět v plné síle! Pro začátek zlomil 36 let starý rekord

Kílian Jornet Burgada je i přes všechny pochybnosti opět plně ve hře! Nevíme, zdali si stihnul doléčit zraněné rameno, ani jak dokonale srostla jeho zlomená fibula nebo jak se ustálil vymknutý kotník. Jedno ale víme přesně: Španěl se objevil v Británii a o hodinu překonal traťový rekord na bájném Bob Graham Round, který odolával celých 36 let.

Nevíme přesně, za čím, nebo před čím Jornet utíká. Jisté ale je, že to dělá zatraceně dobře. (ilustrační foto)

Bob Graham Round je mezi britskými běžci velice známá a s nábožnou úctou nahlížená trasa v oblasti Lake District. Trasa dlouhá démonických 66 mil (přes 106 kilometrů) má načítané stoupání téměř na úrovni Mount Everestu – 8200 metrů. Trailový běh zahrnuje výstup na všech 42 vrcholů okruhu. Bob Graham, po němž je okruh pojmenován, jej poprvé zdolal roku 1932 a jeho výkon pod 24 hodin dal záminku ke vzniku prestižního běžeckého klubu fellrunnerů (fell running – specifická anglická odnož běhu v kopcích). Členem se mohl stát pouze ten, kdo stejně jako „praotec" klubu zaběhl BGR pod 24 hodin.

Více o Bob Graham Round se můžete dočíst v krásné knížce

Stopy v oblacích, příběh o běžecké vášni a utrpení

Dosavadní rekord byl v držení Billyho Blanda, který dokázal trasu uběhnout za neuvěřitelných 13 hodin a 53 minut. Katalánský horský ďábel Kílian Jornet jeho rekord ještě vylepšil na výkon v podstatě nepochopitelný: 12 hodin a 52 minut. „Bylo to tvrdé, ale velmi vzrušující. Měl jsem Bob Graham Round v hlavě už nějakou dobu a konečně jsem se o něj mohl pokusit a zjistit, jak úžasný výkon předvedl Billy před více jak třiceti lety," zaznělo v oficiálním prohlášení Španěla.

Do současnosti se BGR podařilo zdolat více než 2000 běžcům z celého světa. Traťový rekord za ženy drží Jasmine Paris výkonem 15 hodin 24 minut. Každý, kdo se chce o zdolání oficiálně pokusit, musí dodržet určitá pravidla: Informovat členy klubu o svém pokusu a zajistit si doprovod na všech 42 vrcholů, který dosvědčí, že jich skutečně dosáhl. Běžně tak nováčka doprovázejí stávající členové klubu a pomáhají mu také s logistickým zajištěním. Kus cesty Jorneta doprovázel i dosavadní držitel rekordu Bland. Ten jej později také vyčkával v cíli s lahví šampaňského.

„Díky, Billy, měl jsem lepší podmínky než ty, ty nejlepší pacemakery a tvou inspiraci, abych do toho mohl dát všechno. A i přesto to bylo tak náročné!!!" zaznělo v jednom ze Španělových příspěvků na sociálních sítích. Co bude dál? Nevíme, katalánský démon už seběhal na skialpech i bez nich snad všechny významné vrcholky světa a vyhrál snad všechny významné závody. Teď zřejmě už v horské chatě někde v Pyrenejích spřádá plány na běžecké dobývání vesmíru.