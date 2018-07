Šílenec? Tour de France zdolal bez kola

Britský běžec Peter Thompson se rozhodl absolvovat celý závod na vlastní pěst a bez kola. Zatímco jezdecká Tour obnáší 21 etap a trvá s dvěma dny odpočinku 23 dní, Thompson si na svou Tour rezervoval hned 71 dní. Podařilo se mu ji ale oproti plánu dokončit o celé tři dny dříve. Vytrvalec žijící v anglickém Bournemouthu tak strávil na cestě 68 dní a v průměru překonal vzdálenost 48 kilometrů. Někdy ale zaběhnul i přes 56 kilometrů. Celkově na trati 3351 kilometru nastoupal 45 000 metrů.

Každý den vstával už v šest hodin ráno a odcestoval na místo startu. Svých denních zhruba 50 kilometrů pak běžel víceméně v kuse, kdy zastavoval jen na malé přestávky, aby doplnil tekutiny a jídlo z auta řízeného jeho přítelkyní. Ta jej doprovázela po celou dobu jeho vytrvaleckého pokusu. Když měl běžecký den úspěšně za sebou, začal Peter doplňovat kalorie. Doslova cpal do sebe hromady čokolády, energetických tyčinek, těstovin a sladkého pečiva, aby měl energetické zásoby na další těžký den. Někdy se mu podařilo spát na posteli v hotelu, jindy ale musel stačit kemp s karimatkou a spacákem na holé zemi.

We did it! #runthetour



68 days

30 miles a day

2082 miles of running

45,000 metres of climbing

£16,000 raised and counting

1 Tour de France run



Donation link 😀⬇️https://t.co/DEy24J8jmD pic.twitter.com/RuCQC3GH8A — Peter Thompson (@marathonsftmind) 25. července 2018

V oboru běžeckých výzev není Thompson žádným nováčkem. Už před časem se mu podařilo zaběhnout osobní rekord na maratónské trati s výsledkem 2 hodiny 25 minut. Začal obsesivně sledovat časy, tréninkové pokroky i všechno, co jedl. „Běhání mě úplně přestalo bavit, potřeboval jsem pauzu," svěřil se borec magazínu Runner's World. A tak si vymyslel výzvu, při níž by ani tak nešlo o časy, jako spíše o cestování, poznávání a zábavu.

Jeho první velkou výzvou se stalo zaběhnout maratón v každém ze všech států Evropy. Každý den jeden a bez přerušení. Po 44 dní se pohyboval Evropou a běhal maratóny jak na běžícím páse. To bylo zhruba před rokem. Na letošek si připravil zákusek ve formě Tour de France. Thompson ten závod miluje, poslední čtyři roky viděl ze závodu snad každou vteřinu v televizi. A dostal nápad. Začal trénovat. Běhal 130-140 kilometrů týdně, trénoval v kopcích, chodil do posilovny a pracoval na nohách. Vyplatilo se mu to.

„Nemůžete myslet na to, že vám ještě tolik a tolik dní zbývá. Každý den je bonus. Každý den, který prožiju za běhu venku, je požehnání," prozradil vytrvalec svoji mentální strategii. Při svých projektech nemyslí ale zdaleka jen na sebe. Už první projekt věnoval podpoře boje proti duševním chorobám a nadále v tom pokračuje. Loni vybral hodně přes půl miliónu korun a letos je jeho plán podobný. Jeho nadčasový projekt Marathons for the Mind běží dál. Co podnikne Thompson příště, není ještě jisté. On sám ale už prohlásil, že ani u Tour to ještě neskončí.