Udělal kříž nad celým kontinentem. Bude pro tlusté Američany inspirací?

Pete Kostelnick je člověk, který jako mnoho jiných Američanů trpěl nadváhou. A tak začal běhat. Jenže pobíhání v parku ho moc neuspokojovalo, toužil dosáhnout víc. Začal s maratonem a brzy přičichl k ultra. A už se to s ním vezlo. Přeběhl Velký kaňon tam a zpět a zase tam (Rim 2 Rim 2 Rim), dvakrát zvítězil ve slavném Badwater Ultra, jehož trasa vede krajně nehostinným Údolím smrti. Tam má dokonce v držení traťový rekord.

Počin Peta Kostelnicka je nejlépe vidět "z vesmíru".

petesfeetaa.com

A aby toho nebylo málo, v rekordním čase přeběhl USA napříč. Ze San Francisca na západním pobřeží si to namířil do New Yorku na pobřeží východním. Stačilo mu na to jen 42 dní.

Tento počin byl ramenem pomyslného kříže, který nyní Kostelnick doplnil o ještě mnohem epičtější běh – z Aljašky až na Key West. Tuhle výzvu nazval Pete Ke2Key, protože trasa vedla z Kenai na Aljašce do Key West na Floridě. Trasa je dlouhá přes 8665 kilometrů a Kostelnick ji dokončil toto pondělí po pouhých 98 dnech. To znamená, že běhal téměř sto dní za sebou každý den více než ekvivalent dvou maratonů. Navíc trať neměl nijak značenou, nikdo kvůli němu neomezoval dopravu a podobně. Jeho navigátorkou byla na dálku Petova sestra, která mu připravovala podklady do GPS.

Day 98 complete

Kenai, AK to Key West, FL Run complete

Today’s miles: 51.6

Total miles: 5,384.3

Starting time: 5:00 am Alaska Daylight Time, July 31

Stopping time: 2:57 pm, Eastern… https://t.co/0qGY7lbSoa — Pete Kostelnick (@PeteKostelnick) 5. listopadu 2018

Ultravytrvalec neměl po ruce ani žádné občerstvovací stanice či další služby, které jinak na závodech běžně poskytují organizátoři. Ve všem byl odkázán pouze na sebe. Na dálku jej podporovala jeho žena. O všechno ostatní se musel postarat sám. Po cestě jej doprovázel běžecký kočárek, v němž měl všechno potřebné na cestu. Domovem i občerstvovací stanicí mu byly hlavně motely podél cest.

Proč Pete Kostelnick něco takového vlastně dělá? „Abych propagoval aktivní životní styl," stojí v oficiálním prohlášení muže, jehož největší inspirací byla manželka. V době, kdy se poznali, si spolu chodívali zaběhat. Nikki Peta hned na prvním běžeckém rande porazila. A prostá mužská ješitnost dotáhla postupně Peta až na špici ultra...