Přetlačovaná s autobusem nevyšla. MHD poslala účastníka závodů na JIP

Až příliš často se v médiích objevují zprávy o počtech účastníků nejrůznějších běžeckých závodů, které musely z trati odvážet sanitky. Někdy jde o banálnější záležitosti jako dehydratace nebo puchýře na nohou, někdy jde ale doslova a do písmene o život. Jednoho z účastníků běžecké série v kanadském Vancouveru odváželi záchranáři po srážce s autobusem.

Přetlačovaná s autobusem MHD? Vy to doma raději nezkoušejte! (ilustrační foto)

Nestává se příliš často, aby běžec zkoušel porovnávat své síly zrovna s autobusem. A když, tak jen po zátopkovsku: dát mu určitý náskok a pak se ho snažit předhonit k další zastávce. To v Kanadě na to jdou jinak, přímo čelně. Původně to vypadalo na účastníka půlmaratonu, který se zčistajasna ocitl na čelním skle autobusové linky MHD ve třetím největším městě Kanady.

Když ale muže záchranáři stabilizovali a převezli do nemocnice, začalo vyšetřování. Nehoda se stala při půlmaratonu, nicméně zraněný muž na tento závod nebyl přihlášen. Oficiálně se zaregistroval na přidružený desetikilometrový závod. Ze zcela nepochopitelných důvodů si to z vyznačené trati půlmaratonu z ničeho nic namířil do odděleného pruhu vyhrazeného pro dopravu. Tam se ihned střetl s linkovým autobusem.

Zranění muže naštěstí nejsou příliš vážná a neohrožují pacienta na životě. Brzy bude opět zcela zdráv a schopen vlastními slovy vylíčit vyšetřovatelům, co jej k tak zmatenému chování vlastně vedlo. Pořadatelům se zatím podařilo zjistit, že zhruba padesátiletý muž, jehož jméno nebylo zveřejněno, chtěl pravděpodobně pomoci svému kamarádovi. Ten běžel půlmaraton a dotyčný mu chtěl alespoň na části trati dělat takzvaného vodiče. Později se chtěl zřejmě vrátit zpět na trať svého závodu, ale při tomto manévru zcela ignoroval provoz v přilehlých pruzích komunikace.

„Za předchozích sedmnáct ročníků závodu jsme tady žádný takový incident neměli," komentoval zástupce organizačního týmu situaci pro Vancouver Sun. „Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří neváhali pomoci zraněnému, i našemu zdravotnickému zásahovému týmu. Naše myšlenky patří zraněnému závodníkovi a jeho rodině," stojí v oficiálním prohlášení pořadatelů. Z řad účastníků se už mezitím začínají ozývat i kritické hlasy k zajištění bezpečnosti trati. Některým se nelíbilo, že trať závodu byla od dalších pruhů se silným provozem oddělena pouze dopravními kužely. Organizátor se brání tím, že k incidentu nedošlo na jím provozované trati, ale mimo ni, kde už nemůže převzít jakoukoli zodpovědnost. Že by následovala typicky americká soudní přetahovaná, kdo že je to vlastně zodpovědný za chování jistého dospělého člověka? Necháme se překvapit.