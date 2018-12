Masakr: Němci svou disciplínu posunuli na zcela jinou úroveň

Stala se úplně stejná věc, jako kdysi, když Roger Bannister překonal domněle nepřekonatelnou hranici čtyř minut v běhu na jednu míli. Dlouho to nešlo ‒ a pak se s rekordy roztrhl pytel. Loni se prvnímu člověku podařilo zaběhnout maraton pod dvě hodiny. Byl to sice neoficiální pokus za nestandardních podmínek, i tak se ale později Kipchogemu zadařilo nevídaným způsobem posunout maratonský čas téměř na dosah bájné dvouhodinové hranice. Jenže teď přišli němečtí inženýři a všechno je zase jinak!

Eliud Kipchoge by svým rivalům z Německa jistě srdečně pogratuloval. (ilustrační foto)

V září překonal Keňan Eliud Kipchoge světový rekord v běhu na maratonské distanci a časem 2:01:39 dal atletickému světu novou naději, že jednou přeci jen bude v lidských silách zaběhnout maraton za méně než 120 minut. Netrvalo dlouho... a v ocelářském a železářském Duisburgu v německém Severním Porýní-Vestfálsku dotáhli maratonský čas na neuvěřitelných 1:54:07! Má to samozřejmě malý háček.

Zatímco vědci ze světoznámých univerzit počítali a počítali, až vypočetli, že stačí najít jen osm Kipchogeů, abychom hranici dvou hodin překonali už teď, Němci to prostě zkusili. Jediný problematický bod budou určitě všichni hledat v tom, že pohádkový výkon nepatří jednomu běžci, ale štafetě o 35 členech. To by mohlo některé obdivovatelky a obdivovatele zklamat, jenže: Němci i tak dosáhli světového rekordu, nového světového rekordu ve štafetovém maratonu.

Svůj tým poskládali z výkonnostních sportovců a několika profesionálů včetně maratonce Hendrika Pfeiffera. Všichni pak absolvovali celkem třikrát atletický ovál o 400 metrech, přičemž po každém okruhu měli k dispozici více než půlhodinovou pauzu, než přišla řada na jejich další interval.

Čas 02:42.27 na jeden kilometr, přesně tomu odpovídá výkon německého týmu. Všichni zúčastnění navíc věří, že by mohli být ještě o kousek lepší. Jejich úspěšný pokus se totiž odehrával na venkovní atletické dráze, takže svou – tentokrát negativní roli – si zahrálo i počasí. Při německém pokusu pršelo a dráha byla kluzká. I přesto se štafetě podařilo vylepšit rekord o více než sedm a půl minuty! Dočkáme se brzy dalšího výrazného zlepšení, když bude počasí spolupracovat?