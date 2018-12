Mezinárodní ostuda místo mezinárodní prestiže? Arabský závod se moc nepovedl

Zní to jako z pohádky. Představte si, že založíte nový mezinárodní závod, získáte sponzory jako Armaniho nebo Maserati, pozvete pár Keňanů a Etiopanů – a bum! Akce se špičkovými výsledky je na světě! Jenže pak zjistíte, že ti pánové, co zaměřovali trať, neodvedli zase až tak dobrou práci a že trasa vašeho mezinárodního maratonu byla ve skutečnosti o pár metrů kratší a výsledné časy vítězů o něco méně úžasné a světové. A zklamání všech zúčastněných o něco větší. Co s tím? Překvapí vás, jak si s tím ve Spojených arabských emirátech poradili.

Zvolili v zásadě velice jednoduché řešení: už druhým týdnem hrají mrtvého brouka. Na oficiálních stránkách stále svítí časy změřené při závodech a k pochybnostem a kontroverzím ani slovo. To není úplně šťastný začátek nové mezinárodní prestižní akce.

Když vešly ve známost časy dosažené na Abu Dhabi Marathon, vzbudilo to samozřejmě údiv a obdiv. Pak ale pár lidí zanalyzovalo průběžné časy a zjistilo neuvěřitelnou skutečnost: Mezi 30. a 35. kilometrem, tam, kde prý přichází pověstná maratonská zeď, mělo hodně elitních běžců nejlepší rychlosti na jeden kilometr, navíc na úrovni blížící se světovému rekrodu. A to se v praxi nestává.

Někdo si pak dal práci a na fotomapách konfrontoval záznamy ze sporttesterů a oficiální údaje o trase závodu. Zjistilo se, že na poslední chvíli na malém úseku došlo ke změně trasy. Namísto otočky kolem bloku domů byla zařazena jen prostá otočka na průběžné komunikaci, čímž dle výpočtu expertů došlo ke zkrácení o 120-130 metrů. Zanedbatelná odchylka, když se běží 42 kilometrů a nějaké drobné k tomu, řekli bychom si. Když ale chcete do oficiálních celosvětových tabulek, musíte jako organizátor zajistit přesnou trasu. Jen tak jsou výsledky mezinárodně srovnatelné.

Podle webových stránek organizátorů zvítězili v mužské kategorii Keňan Marius Kipserem s časem 2:04:04 a v ženské kategorii Etiopanka Ababel Yeshaneh Brihanová s časem 2:20:16. Mužský vítěz by obsadil 12. pozici v tabulce nejlepších maratonských výsledků historie, vítězka by se do top25 nedostala.

Pochybnosti vyvstaly už hned po závodech, kdy běžci podle oficiálních mezičasů zaznamenali velké výkyvy v rychlosti mezi určitými kilometry. Takové zjištění může ukazovat na to, že jednotlivé kilometry trasy nebyly ve skutečnosti stejně dlouhé. Elitní běžci zpravidla udržují velmi vyrovnané tempo lišící se v jednotlivých kilometrech maximálně o několik málo vteřin. K problému došlo pravděpodobně na 34. kilometru, kvůli tomu tak mohlo být vedoucí pole závodníků z celé trasy nejrychlejší právě na úseku 30.-35. km.

Závodu se zúčastnilo 600 běžkyň a běžců z celého světa a podle doposud oficiálních výsledků dosáhly první dvojice jak v mužích, tak v ženách svých osobních rekordů. „Výsledky maratonu předčily naše očekávání jak co do počtu účastníků, tak co do úžasných rekordů. Ohledně dalšího ročníku jsme velmi optimističtí," zní doposud nezměněné oficiální stanovisko ředitele závodu.