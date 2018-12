Šok! Eskymáky vyškolili borci z Východní Evropy

Necelá šedesátka závodníků a závodnic z 15 různých států světa běžela maratonskou vzdálenost přes 42 kilometrů za relativně mírných teplot. Celkově ale byly podmínky těžší než loni. Většinu času padal sníh, zato vítr závodníky naštěstí moc nepotrápil. To stačily udělat nánosy sněhu na trati, které ztěžovaly každý další krok. V hlubokém sněhu vytrvalcům rychle docházela síla.

Běžci se na trať vydávali velice dobře oblečeni – s kuklami majícími jen otvory pro oči, lyžařskými brýlemi a tlustými palčáky, s několika vrstvami tepelně izolačních trik a kalhot a s voděodolnými membránovými bundami a kalhotami.

Epic scenery at the Antarctic Ice Marathon. pic.twitter.com/rOx6IkOANA — IceMarathon (@AntarcticIceMar) 8. srpna 2018

„Chtěl jsem první kolo rozběhnout hodně rychle, abych viděl, jak jsou na tom ostatní běžci. Druhé kolo bylo tvrdší, ale třetí a čtvrté bylo hodně jednoduché, věděl jsem, že bezpečně vedu," sdělil své dojmy po doběhu vítězný Polák Piotr Suchenia. O půlhodinu pomalejší stříbrný v cíli Australan Isaac Thyer viděl věc jinak: „Nečekal jsem, že to bude tak náročné, abych byl upřímný. Jsem rád, že jsem vůbec dokončil."

„Byla to těžká trať, ale díky svému manželovi, který mi byl téměř neustále k ruce, jsem to zvládla. Nebýt jeho bylo by vítězství mnohem náročnější," řekla Litevka Roma Puisienová. Ta své nejbližší soupeřce utekla o více než hodinu.

Výsledky medailových pozic si přečtěte v tabulce níže. Traťový rekord závodu 3:34:47 vytvořil v roce 2013 náš Petr Vabroušek. V ženách nastavila laťku tentýž rok Britka Fiona Oakesová výkonem 4:20:02.