Byrokrati připravili dědečka o prvenství. Ten se nevzdává a bojuje dál

Zatímco v mnoha zemích světa rozdávali Ježíšek, Santa Claus nebo Děda Mráz dárky balené do lesklých papírů a ovázané zlatými mašlemi, Američanovi Gene Dykesovi spadlo shůry do klína něco, co nebylo ani pěkné, ani hezky zabalené. Ve vánočním čase se dozvěděl, že jeho světový rekord z půlky prosince kvůli úřednickému šimlovi neplatí.

Gene Dykes je muž soutěžící v maratonském běhu v kategorii M70, tedy ve věku, kdy se například průměrní muži v sousedním Slovensku již odebírají do hrobu. V současné době je Dykes jediným žijícím mužem na planetě, který je ve věku nad 70 let schopen maraton uběhnout pod tři hodiny. To už je výkon, který dá pořádně zabrat i značně trénovaným a výrazně mladším jedincům. Zároveň je Američan druhým nejrychlejším sedmdesátníkem na královské vytrvalecké distanci vůbec.

Zaostával pouze za jediným, Edem Whitlockem z Kanady. Ten bohužel v roce 2017 zemřel. Zanechal po sobě světový rekord v kategorii M70 2:54:48. A právě tento čas se Američanovi podařilo v půli prosince o téměř půlminutu překonat. Na světě byl nový rekord, z nějž se závodník neradoval dlouho. Zařehtal úřední šiml – a bylo po radosti.

Národní atletická asociace USATF učinila oslavám nového skvělého výkonu přítrž. Problém je v tom, že pro platnost nového rekordu je potřeba jednak trať certifikovaná USATF a zároveň z její strany schválený závod. Jste zmatení a ptáte se, jaký je v tom rozdíl? Nic si z toho nedělejte, zmatení jsou i samotní Američané. V kostce: Certifikace USATF znamená, že trať měří přesně tolik, kolik má. Závod schválený USATF představuje závod s požadovanými parametry organizace, aniž by to znamenalo, že má opravdu správnou délku.

Dykes ještě před svým rekordním pokusem na maratonu v Jacksonville kontaktoval ředitele závodu, aby se ujistil, že je akce opravdu vhodná pro stanovení světového rekordu. Organizátoři jej ujistili, že ano. Lhali mu. Gene Dykes by se ale asi nedožil požehnaného věku v tak skvělé kondici, kdyby ho hned všechno rozházelo. Vinu dává především sám sobě, že si vše sám pečlivě neověřil. „Měl jsem tu možnost a měl jsem to udělat ještě před závodem. Nemůžu se zlobit na nikoho jiného než na sebe." svěřil se na sociálních sítích hned poté, co vyšlo najevo, že jeho nový světový rekord uznán nebude.

„Moc vám všem děkuji za spoustu krásných přání k mému závodu. Stále jsem hrdý na to, co jsem dokázal, i když to vypadá, že to nebude „oficiální". Stále mám k dispozici čtyři další roky udělat to pořádně. A kdo ví, třeba to přijde rychleji, než si myslíte!" uzavřel stařík optimisticky na sociálních sítích své trápení.