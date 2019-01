Čína chce dopingu ukázat tvrdou pěst! Provinilci půjdou do chládku

Čínský sport vyvolával v minulosti řadu otazníků. Nyní se země snaží nastavit zcela jinou úroveň čistoty svého sportu a říci dopingu jasné NE! Do jaké míry se jedná pouze o gesto, nebo zda dopujícím sportovcům skutečně Čína ustele na růžích s pořádnými ostny a trny, se zatím lze jen dohadovat. Pokud ale bude v praxi vypadat všechno tak jako na papíře, mohlo by se sportovní klání posunout na vyšší úroveň.

Nový rok 2019 chce začít Čína pěkně zostra. Zpravodajská agentura Sin-chua přišla s oznámením, že už začátkem letošního roku chce Říše středu změnit dopingová pravidla a přísně trestat jejich porušení. Napříště by tak doping ve sportu byl trestným činem a byl by projednáván jako jakýkoli jiný podvod, takže sportovcům by reálně hrozilo vězení. Čína se tak světu snaží ukázat, že to s bojem proti dopingu myslí opravdu vážně.

Asijská země ale není první, kdo s takovým krokem přichází. Něco podobného platí od roku 2015 u našich západních sousedů v Německu. Tam ale zůstalo spíše u náznaku, na činy nedošlo. Od doby platnosti příslušného zákona nebyl uvězněn jediný dopující atlet. Pravidla nebyla přísně vymáhána, ale na papíře vypadají hezky.

Něco podobného pro sportovce přichystaly i Spojené státy americké. Takzvaný „Rodchenkov Anti-Doping Act" by měl umožnit postihovat institucionalizovaný doping stejným způsobem jako trestný čin podvodu. Kritici ovšem tvrdí, že USA nesměřují své pokusy o čistotu sportu do vlastních řad, ale mají spíše sloužit jako zbraň proti Rusku.

Světová antidopingová agentura WADA spolu s Mezinárodním olympijským výborem jsou prý proti trestnímu stíhání dopujících a zastávají názor, že podobné kroky udělají zranitelnými v podstatě všechny atlety. Vyvstává tak ještě více otázek než odpovědí. Do jaké míry budou úspěšné kroky autoritářského režimu v Číně, ukáže čas. Na jedné straně si asijská velmoc velice zakládá na výkonech svých reprezentantů, na straně druhé má ale mocné nástroje k prosazování svých opravdových zájmů. Neskončí celá situace tak, že se čínští atleti ocitnou mezi dvěma mlýnskými kameny, kdy budou muset podávat světové výkony v soubojích s dopujícím zbytkem světa, zatímco oni budou mít povinnost být „čistí"?