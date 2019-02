Severní Amerika se připravuje na příchod sportovců se změněným pohlavím

Jeden z nejstarších a nejprestižnějších závodů světa stomílový ultramaraton Western States se přidal do stále rostoucí řady sportovních akcí, které do svých regulí zapracovávají účast jedinců se změněným pohlavím.

The Western States 100-Mile Endurance Run je jeden z nejstarších svého druhu na světě. Patří také mezi ty nejoblíbenější a účast na nich je podmíněna vynikajícími výkony nebo velkým štěstím. Také on se po vzoru dalších velkých sportovních mítinků vyzbrojil novými pravidly pro účast transgenderových a transsexuálních jedinců.

Jsou celkem jednoduchá a snaží se být férová. „Transgenderový jedinec narozený jako muž se může na závod registrovat a účastnit se jej jako žena pod podmínkou, že minimálně jeden rok před závodem prodělal kontinuální, lékařsky schválenou hormonální léčbu za účelem změny pohlaví."

Pravidla pokračují i v opačném ranku. „Transgenderový jedinec narozený jako žena se může na závod zaregistrovat a účastnit se jej jako muž bez dalších omezení. Jedinou výjimku tvoří transgenderoví jedinci narození jako žena, kteří započali s hormonální léčbou související se změnou jejich pohlaví, která zahrnuje nebo zahrnovala podávání testosteronu nebo jiných zakázaných látek. Takoví jedinci se již nemohou registrovat nebo se závodu účastnit v kategorii žen."

Jediným důvodem k implementaci takovýchto dalších pravidel je prý snaha zapojit se do vytváření rámce pro atlety se změněným pohlavím. To v sousední Kanadě šli ještě o kousek dál a potvrdili tak představy cizinců o své přívětivosti. Kanadská univerzitní sportovní asociace U Sport zavedla nová pravidla už na podzim loňského roku. V nich je stanoveno, že hormonální terapie není nutná pro účast na atletických závodech a závodník/závodnice soutěží vždy za to pohlaví, s nímž se identifikuje. Toto pravidlo tak atletům z řad studentů dovoluje zapojit se do jednotlivých týmů buď dle jejich pohlaví při narození, nebo dle jejich pohlaví, s nímž se v dané době identifikují. Ovšem za další podmínky, že splňují normy kanadského antidopingového programu. Tyto regule jsou prý výsledkem širokého konsensu členských federací.