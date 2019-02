Vabrouškové domů vezou dva nejcennější kovy. Za sebou mají 40 000 kilometrů

Inu dobře. Na pozvání pořadatelů se totiž po světě v našich barvách nepohyboval nikdo jiný než ostřílený triatlet a běžec-extrémista Petr Vabroušek. Letos s sebou vzal na zkušenou i svého syna, který se účastnil výzvy na polovičních distancích ‒ každý den na každém kontinentě půlmaraton. A právě díky duu Vabroušek-Vabroušek máme co slavit. Až se probudí a naskočí na zpáteční letadlo, přivezou nám domů zlato, stříbro a možná i cosi drahých kamenů, zapadly-li jim nějaké do bot třeba někde v poušti.

S favorizovaným Michaelem Wardianem se Vabroušek starší utkal už před dvěma lety, kdy mu sice dokázal řádně šlapat na paty, ale jeho prvenství nakonec neohrozil. Také letos spolu tito dva borci sváděli napínavé boje, z nichž Američan opět vycházel vítězně. Přesto se ale kromě Wardiana nenašel nikdo, komu by se podařilo Vabrouška ohrozit. Ten Američana srdnatě pronásledoval a za celou sérii před sebe nikoho jiného ani náznakem nepustil.

Byl to dobrý boj a v intencích přeletů Afrika-Antarktida-Afrika-Austrálie-Asie-Evropa-Jižní Amerika-Severní Amerika je stříbrná medaile fenomenálním úspěchem. A Petr Vabroušek se může dmout pýchou i nad svým rodinným extrémistickým potěrem. Jeho syn Filip totiž hravě zvládnul poloviční tratě v otcových šlépějích. Snad jen s jediným rozdílem, že jemu se podařilo zůstat neohrožen a po celou sérii vystupovat na nejvyšší příčku stupně vítězů.

Šťastně unavení Vabrouškové se se svými fanoušky a seriálem rozloučili na sociálních sítích nejprve jen stručně: „Zatím jen telegraficky, neb jsme po týdnu konečně dorazili do postele a ta si nás žádá... Je to za námi a poslední den jsme to pořádně osolili. Podrobnosti zítra."

Soudě podle výsledků vítěze byl letošní ročník určitě náročnější než ten z roku 2017, kdy Wardian dokázal zaběhnout všech sedm maratonů pod tři hodiny. Letos mu podobný trik nevyšel, když hned úvodní a závěrečný maraton nedokázal pod tři hodiny stlačit o zhruba 17, resp. čtyři minuty. V průměru zůstal ale stále těsně pod touto hranicí za 2:59:24. Stříbrný Petr Vabroušek na vítěze ztratil v součtu skoro dvě hodiny a jeho sedmidenní průměr činí 3:18:58, přičemž mu úplně stejně jako vítěznému Wardianovi nejlépe sedla Austrálie a nejvíce jej potrápila Antarktida.