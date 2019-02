Konkurenční boj? Dvě značky se přou o rekord

Laura Muirová, skotská běžkyně má problém: Zaběhla jednu míli za 4:18,75, což znamená prolomení dosavadního, 31 let platného britského rekordu v běhu na jednu míli v hale. Ještě než si mohla své velké vítězství naplno užít, vynořují se ale určité kontroverze, které by ji teoreticky mohly o rekord zase připravit.

Její tretry jisté americké značky a legálnost jejich použití při závodě totiž napadl jiný, v médiích záměrně nejmenovaný výrobce. Ten tvrdí, že použití treter Muirové nebylo legální a odvolává se na pravidla samotné mezinárodní asociace IAAF.

Paragraf 143 totiž kromě jiného říká: „Jakýkoli typ obuvi musí být rozumným způsobem dostupný všem... Je nepřípustné, aby obuv dávala atletovi jakoukoli nespravedlivou podporu nebo výhodu." Se stejným paragrafem se v podobné kauze potýkala i bota Nike Vaporfly 4%, u níž sám výrobce proklamuje, že v průměru zajišťuje zlepšení celkového výkonu právě o 4 % ve srovnání s jejím druhým nejlepším modelem. A přes polovinu medailových pozic na maratonech obsadili běžci a běžkyně právě v této obuvi. Nejpádnějším argumentem asi tehdy bylo, že koupit si je přeci mohou i ostatní.

V případě britské mílařky je situace o něco vyhrocenější. Jak poukazuje britský Daily Mail, Muirová zaběhla nový rekord v určitém prototypu Vaporfly, navíc modifikovaném a uzpůsobeném přímo atletce na míru, což by nesplňovalo právě pravidlo 143 IAAF o rozumné dostupnosti pro všechny. List navíc upozorňuje na to, že rekordní obuv se také zásadním způsobem liší od treter, které Muirová jinak na závodech používá. Ve zkratce jde o to, že Britka vyměnila ploché tretry s tenkou podrážkou, minimálním dropem a bez odpružení za boty s výrazným tlumením a dropem opatřené šesti hřeby.

Z prohlášení IAAF vyplývá, že se stížností hodlá vážně zabývat a obuv Muirové přezkoumat. Na svých stránkách již ale její výkon standardně uvádí, i když chybí záznam o novém národním rekordu. V zásadě by mělo platit, že boty, v nichž se závodí by měly být v maloobchodním prodeji, tudíž rozumně dostupné pro každého, kdo by v nich také chtěl běžet. Pokud by podaná stížnost u IAAF nakonec našla úrodnou půdu, boty by mohly být na dalších soutěžích zakázané. Ratifikaci rekordu Muirové by ale podle posledních zpráv takové rozhodnutí asociace nejspíš ohrozit nemělo.