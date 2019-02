Přežil rakovinu, teď se chce zabít kvůli ponožkám

Jim Willett je americký ultramaratonec, jenž nesklopí oči před žádnou výzvou. Rakovina jej naučila, že má-li nějaký sen, měl by okamžitě začít na jeho realizaci, protože nikdy neví, kolik času mu ještě zbývá. Své nově nabyté zkušenosti se drží, a tak se nyní rozhodl spojit dva nejstarší závody tím, že mezi nimi uběhne necelých 900 kilometrů. Má na to přesně dva týdny.

Jim není ve světě ultra žádný greenhorn. Za sebou má 250 kilometrů při přebíhání pouště Gobi nebo podobnou vzdálenost z chilské pouště Atacama. Jeho další dobrodružství ale bude ještě mnohem delší. Rozhodl se totiž spojit nejstarší silniční závod kontinentu, třicetikilometrový Around The Bay v Hamiltonu, s druhým nejstarším silničním závodem Severní Ameriky, maratonem v Bostonu. 125. ročník hamiltonského běhu se krásně doplňuje se 123. ročníkem Boston Marathon. Oba závody chce ultramaratonec samozřejmě běžet. A navíc i těch 875 kilometrů, jež dělí obě města od sebe navzájem.

Pětačtyřicetiletý vytrvalec se sporty naposledy zabýval v dorosteneckém věku, pak se až ve svých 36 letech rozhodl zařadit do svého života také běh jako prostředek lepšího a zdravějšího životního stylu. Právě v tu dobu přišla i neradostná diagnóza. Mezi terapiemi se snažil běhat, jak mu zdraví dovolovalo. Půlmaratony, na něž se původně registroval, se rozhodl vyměnit za ultra.

Ke svému projektu „ATB-to-Boston" řekl Willett magazínu Runner's World toto: „Myslel jsem si, že by bylo fajn propojit nejstarší závod v Severní Americe s druhým nejstarším. Předešlé roky je dělily vždycky tři týdny, letos jsou to jen dva. Řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavé, a kouknul na mapu. Loni jsem běžel tři maratony a ve všech jsem se kvalifikoval na Boston, takže to bylo celkem jasné."

Willet ale neběhá jen pro své potěšení. Zabijáckou porci běhu využívá i jako prostředek k získávání peněz na ponožky pro bezdomovce. Ví, jak jsou dobré a odolné ponožky důležité pro celkové zdraví lidí. Proto se také spojil s jedním americkým výrobcem ponožek, který veškeré jeho vyběhané peníze pro charitu ještě zdvojnásobí. Běžec doufá, že se mu podaří získat dostatek prostředků na 875 párů ponožek pro lidi bez domova, přesně jeden pár za každý kilometr jeho běhu mezi závody.