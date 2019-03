Zvítězil se ženou, která nebyla jeho. Teď chce světový titul

Šampionát v běhu s ženou spočívá v tom, že účastníci jakýmkoli způsobem naloží svou drahou polovičku na svá bedra a co možná nejrychleji s ní absolvují překážkový závod. Většina párů volí takový způsob, při němž žena visí hlavou dolů na mužových zádech zavěšená nohama za mužova ramena. „Nebudu vám lhát, není to úplně komfortní. Ale zase si říkám, že to bude trvat nějaké dvě tři minuty a nebude to snad moc bolet," svěřila se jedna z účastnic.

Trať závodu vede zvlněným terénem, měří 380 metrů a skrývá i další překážky. Závodníci například musí překonat několikanásobnou příčnou hradbu z balíků slámy nebo přestát takzvanou „splash zone", kde na ně dobrovolníci z kýblů lijí studenou vodu. Jako by nestačilo, že pravé britské počasí se většinou samo postará o to, aby nebylo nijak hezky a trať značně klouzala, protože je zrovna po dešti.

Vítězná dvojice z minulého roku Tanisha Princová a Chris Hepworth obhájila letos svůj titul, ačkoli letos nepřišli záměrně vítězit. „Vítězství jsme neměli v plánu. Chtěli jsme to jen zkusit a umístit se někde blízko těch prvních. Kopce byly těžké a já vždycky nabral ztrátu, ale Tanisha je naštěstí opravdu lehká, takže jsem to při seběhu z kopce mohl pořádně pustit a nakonec jsme vyhráli," vysvětloval reportérům Hepworth, značně převyšující svou drobnou partnerku.

Při vyhlašování výsledků navíc Hepworth svou družku překvapil snad ještě více než společným vítězstvím ‒ uprostřed poražených závodníků ji požádal o ruku. Společně se příští rok pokusí vítězství zopakovat a zúčastnit se také mistrovství světa v této netradiční disciplíně ve Finsku.