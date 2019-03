Je to vražda! napsali. Africké státy se bouří proti rozhodnutí mezinárodní asociace

Ve světě atletiky to znovu vře. Tentokrát není na vině dopink, ale rozhodnutí nejvyšších atletických míst upozaďovat dlouhé distance. Především africký svět nese tento vývoj velmi nelibě a obviňuje mezinárodní instituce z nefér hry. Najdou se i státy, které se nebojí mluvit o potlačování jejich kultury. Jak tohle dopadne? Budou se nakonec běhat už jen sprinty, protože nikdo nebude mít na delší vzdálenosti trpělivost?

Etiopská atletická federace (EAF) nařkla mezinárodní asociaci IAAF z „tichého zabíjení" běhu na dlouhé vzdálenosti po rozhodnutí o odstranění 5000 m z programu Diamond League, „My Afričané bychom měli hlasitě křičet u IAAF, abychom zastavili tiché zabíjení našeho běhu. Vývoj ukazuje, že IAAF plánuje odstranit jej také z mistrovství světa," uvedlo tiskové oddělení EAF. Prezident EAF Derartu Tulu dodal: „S rozhodnutím zásadně nesouhlasíme. Není to spravedlivé vůči zemím, jako je ta naše, které jsou v dlouhých bězích velmi dobré. Tyto distance patří k naší kultuře a jsou součástí naší identity."

Bývalý vítěz maratonu v New Yorku Etiopan Gebre Gebremariam se obává, že běh na 5000 m a 10 000 m může být zcela vyřazen z programu velkých šampionátů. „Nejdříve to byla desítka, která byla shozena ze stolu celosvětového sportu, pak se mistrovství světa v přespolním běhu začalo pořádat jednou za dva roky namísto každoročních závodů. Nyní je to 5000 metrů, které dostávají stopku. Člověk nemusí být nutně odborník, aby si dokázal představit, kam vývoj směřuje. Následovat bude mistrovství světa a olympiáda, kde uslyšíme, že sem tyto disciplíny už nepatří.

Jak informuje agentura Reuters, keňský prezident Jackson Tuwei popsal rozhodnutí odstranit 5000 m z programu Diamantové ligy jako naprosto nespravedlivé. „Příští měsíc se budu věnovat této záležitosti na Konferenci afrických atletických konfederací (AAC) v Abidžanu (Pobřeží slonoviny), protože je to pro naše sportovce naprosto nespravedlivé," řekl. Bývalý světový šampion v běhu na 10 000 metrů Moses Tanui dodal: „Chtějí zabít běh na dlouhé vzdálenosti. Myslím, že důvodem je tady dominance našich sportovců."

Změny, které nedávno schválila Rada IAAF, byly zaměřeny na vytvoření „rychlejšího 90minutového televizního programu" pro každý mítink. Ve snaze najít kompaktnější, vysílatelnější formát, byl běh na 5000 m jednou z disciplín, které na to doplatily. IAAF ve svém prohlášení uvedla, že v loňském roce se jen tři pravidelné mítinky Diamond League rozhodly pro zařazení závodů na 5000 m pro muže a pouze dva pro ženy. Od příštího roku budou mít mítinky stále možnost zařadit závod na pět kilometrů, ale už jen mimo 90minutové televizní okénko. „Rozhodli jsme se přejít z 5000 metrů na 3000 metrů na základě jasné odezvy trhu, ze strany vysílacích společností a fanoušků," uvedla IAAF.