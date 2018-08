TEST: Čelová svítilna Fenix HL32R ‒ hodně dvoubarevné a odolné muziky za slušný peníz

Nejinak je tomu i u tohoto nového světlometu. Znovu a znovu jej vysvítíte a on znovu a znovu povstane a roztáhne svá světelná křídla ‒ po nabití integrovaného lithium-polymerového akumulátoru pomocí micro USB. Také další vlastnosti podtrhují jeho bezproblémovost a v zásadě bezúdržbovost. Jak jsme u tohoto výrobce za ta léta už zvyklí, i novinka HL32R vykazuje vysokou míru odolnosti. Její tělo je kombinací tvrzeného leteckého hliníku a houževnatých plastů, vše navrch ozdobené certifikací IP66. Odolnost vůči pronikání prachu je absolutní, odolnost vůči vodě je na úrovni technické definice: „ Ochrana proti intenzivně tryskající vodě, přičemž voda míří 12,5 mm širokou tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu a při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry." V praxi to znamená, že je absolutně chráněna proti jakékoli nepřízni počasí. Nic by se jí nemělo stát ani v případě, kdy s ní na hlavě spadnete do potoka. My jsme ji v redakci zkoušeli ponořit do nejrůznějších lihuprostých i alkoholických nápojů. Nic se nestalo ani jí, ani nápojům.

Čelovky této značky pravidelně vystavujeme horším podmínkám, než na jaké jsou certifikovány, a pravidelně nás příjemně překvapují. Ani o HL32R se nemusíte bát, ani když při běhu budete například zvědavě nahlížet do sousedovic akvárka a ona vám tam upadne. Mimochodem, upadnout vám certifikovaně může z výšky jednoho metru na jakýkoli povrch.

Odolná čelová svítilna Fenix HL32R - na potápění není určena, i tak ale zvládne hodně.

René Kujan

Na další věc, na niž jsme si zvykli, jsou dvě ovládací tlačítka. Zde to levé (z pohledu uživatele s nasazenou čelovkou) ovládá čtveřici modrých indikačních LED světýlek, červenou diodu a vysílání světelného SOS. Podle počtu rozsvícených modrých indikátorků poznáte, jak je na tom aktuálně baterie. Ty se krátce rozsvítí i po aktivaci hlavního světla. Červená dioda může svítit nepřerušovaně nebo blikat.

Pravé tlačítko pak ovládá hlavní diodu Cree XP-G3 s přirozenějším, měkčím světlem, které jednak nezkresluje barvy, jednak lépe zvýrazňuje hloubku osvíceného okolí. V nabídce je pět standardních režimů o 4-30-70-130-300 lumenech a jednom speciálním režimu Burst o 600 lumenech. Výdrž se v běžných režimech pohybuje od 200 hodin (4 lm) do 4,5 (300 lm). Na Burst vydrží akumulátor hodinu, ovšem počítejte s tím, že toto je načítaný čas. V praxi jde o režim na krátkodobé intenzivní přisvícení a pokud nebudete pobíhat zrovna po Antarktidě, vestavěná elektronika po čase sníží intenzitu světla z důvodu přehřátí. Tatáž bdělá elektronika se také postará o to, aby výkon světla byl co nejkonstantnější. Nebude tedy docházet k postupnému „uvadání" výkonu. Čelovka svítí, co to dá, a až už doopravdy nemůže, snižuje intenzitu osvětlení v malých krocích.

Odolná čelová svítilna Fenix HL32R - horní pohled.

René Kujan

Statická optika nabízí světelný kužel v úhlu 85° a dosvitu až 73 metrů (Burst). Pro běh i po značně ztemnělém lese je více než dostačující režim 130 lm s výdrží 14 hodin a o dosvitu 34 metrů. Naopak pro bezpečný transport nepoužívané čelovky v batohu, v kapse atd. je k dispozici softwarový zámek tlačítek. Stačí jedno z nich podržet, dokud nezabliká červená dioda ‒ a je zamčeno. Odemknutí provádíme stlačením obou tlačítek zároveň opět do zablikání červeného světla (asi 3 vteřiny). Obě tlačítka jsou navíc chráněna proti nechtěnému zmáčknutí vyvýšenými okraji.

Tělo světlometu je pomocí dvojitého ozubeného kloubu zachyceno v základně z odolného plastu s možností krokového naklopení v rozsahu 0-60°. U čelenek jsme si také už zvykli na štědré doplnění reflexními prvky a HL32R to nemá jinak. Výrobce si ale už poněkolikáté pohrál i s tímto okrajovým detailem a spodní stranu opět vylepšil. Nyní jednotlivé gumové svazky vždy na nějaký ten milimetr vystupují nad povrch, takže vzniká zajímavá struktura, jež jednak brání nechtěnému posouvání čelovky na hlavně nahoru a dolů, jednak je velice příjemná na dotek.

Odolná čelová svítilna Fenix HL32R - detail reflexní čelenky.

René Kujan

Hmotnost je vzhledem k odolnému kovovému tělu o něco vyšší, není ale natolik vysoká, že by to při běhu nějak vadilo. Precizní redakční mikrováha německé značky ukazuje dokonce ještě o dva gramy méně, než je katalogový údaj: 106 gramů.

S čelovkou jsem přeběhal nějaké ty končiny a zákoutí české kotliny a ocenil jak její odolnost, tak všestrannost. Už její třetí režim o 70 lumenech je na běžné pobíhání dostačující a vydrží po 24 hodin. Případně v hodně náročném terénu využijete režim 130 lm. I tady je výdrž ještě solidních 14 hodin. V době, kdy existují takovéto čelovky, vás dokážou naštvat organizátoři třeba horských ultra požadující v rámci povinné výbavy čelovku plus náhradní baterie. Na co?! S tímhle strojem by se bez problémů dalo takových závodů odběhnout několik.

PLUSY tělo odolné vůči nárazům, prachu a vodě zabudovaný akumulátor s nabíjením přes micro USB celkem 9 režimů, až 600 lm indikace stavu baterií/průběhu dobíjení červená dioda s možností blikání softwarový zámek tlačítek čelenka s reflexními prvky a neklouzavou úpravou MÍNUSY není paměť posledního aktivovaného režimu HMOTNOST 106 gramů CENA 1499 korun

Za výborné považuju i doplnění červenou diodou. Přímo na běh ji asi nevyužijete, ale když se někde se svou partou zastavíte a potřebujete vidět, aniž byste se vzájemně oslňovali, je výborná. Super využití jsme pro ni našli při běhu ve skupině. Poslední si díky světlům běžců před sebou vidí dostatečně dobře pod nohy, takže může svou HL32R otočit směrem dozadu a nastavit režim blikání. Běžecký „autobus" tak má jak přední, tak koncová bezpečnostní světla a pro ostatní provoz na silnici je dobře viditelný.



Existuje jen jedna drobnost, která mě u čelovky trochu zlobila. Při zapínání světla se automaticky aktivuje vždy nejnižší režim. Běžec tak musí světlo zapnout a ještě dvakrát kliknout, než může vyběhnout. Byl bych radši, kdyby byla svítilna vyzbrojena pamětí naposledy nastaveného režimu jako to má třeba její sestra HL26R.

