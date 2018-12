TEST: Běžecké boty Nike Air Zoom Pegasus 35 Shield ‒ do nečasů a nepohody

Se speciální řadou Shield, anglicky štít, určenou do těch největších marastů, jste se mohli setkat v našich testech už několikrát. Pro tuto sezonu dostala přídavné brnění oblíbená bota Pegasus. A do výzbroje proti nepříznivému počasí jí přibyly i další trumfy. Je to běžecká bota přesně do takového počasí, jaké právě zažíváme a jaké nás zřejmě ještě čeká.