UDĚLEJ SI SÁM: Magnetické přichycení startovního čísla ‒ rychle, levně, profesionálně

Pokud jste si už stejně jako já rozervali několik zánovních závodních triček zavíracími špendlíky od startovních čísel, určitě jste si kladli mnohokrát otázku, jestli by to nešlo udělat lépe. A zároveň tak, aby to opravdu drželo. Odpovědí najdete hned několik, každá má jistě své výhody i nevýhody. Magnetické řešení v sobě skrývá jednoduchost a eleganci, přičemž vás nemusí stát ani tolik, co jedno podoběhové pivo v nedaleké restauraci.