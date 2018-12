SOUTĚŽ: Slavíme 3000! Slovy tři tisíce publikovaných článků na vašem oblíbeném běžeckém webu!

Nedávno pro vás naše běžecká rubrika zveřejnila článek s pořadovým číslem 3000. Tři tisícovky mohou být málo i moc, jak se to vezme. Pokud si z fabriky po týdnu nekonečné dřiny u pásu odnášíte domů 3000, je to zatraceně málo. Ale jestli odcházíte od soudu s nějakou tou podmínkou a třemi tisíci hodin veřejně prospěšných prací, je to zatraceně hodně. Aniž bych chtěl příliš zabředávat do potemnělého humoru, musím říci, že 3000 článků o běhání je tak akorát. Dost na to, abyste měli co číst, a ještě ne tolik, aby naše redakce nemohla v práci úspěšně pokračovat. Zcela nepochybně ale vyvolává číslovka 3000 potřebu oslavovat. Abychom v tom nebyli sami, máme pro vás soutěž. Za 3000.