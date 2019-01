V Praze zaplatíte za trénink PET lahvemi

Od 9. do 23. ledna probíhá v běžeckém centru Running Mall jedinečná akce, která se snaží skloubit lásku k pohybu s šetrností k životnímu prostředí. Ačkoli v České republice na rozdíl například od sousedního Německa umělohmotné lahve zálohované nejsou, při běžecké akci v Praze 7 to bude jinak. Pokud vám osud vašeho okolí a životního prostředí není lhostejný, můžete do centra přinést k recyklaci nezmačkané PET lahve. S prázdnou rozhodně neodejdete.

Jednak za každou vrácenou použitou lahev dostanete novou, vyrobenou z 50 % z recyklátu PET a za každých pět lahví dostanete kvalitní italskou kávu. Za sedm lahví můžete dostat běžecký batůžek, za dvanáct závodní tričko a pokud jich přinesete dvě desítky, vysloužíte si trénink s profesionálním trenérem.

https://www.facebook.com/RunningMall/posts/2355872014436442:0

„Pokud chce někdo pomoci naší planetě, musí v první řadě začít sám u sebe," zní heslo pořadatelů. Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu Karlovarských minerálních vod, které jsou partnerem celé akce, k tomu říká: „Karlovarské minerální vody podporují zdravý životní styl i ochranu životního prostředí, proto jsme i partnerem této iniciativy. Jedná se vlastně o obdobu zálohového systému, jehož zavedení v České republice mapuje projekt Zálohujme?, u jehož zrodu jsme v loňském roce stáli. PET je cenným materiálem, nikoli odpadem, a jako s takovým je s ním třeba nakládat."

PET neboli polyethylentereftalát je termoplast, který se dobře recykluje. Za dodržení určitých podmínek jej lze recyklovat ze 100 % bez ztrát na kvalitě. Úplně první lahve z PET sjely z výrobních linek největšího výrobce koly už v roce 1978. V současné době představuje PET nejpoužívanější materiál na balení nápojů. Jeho nevýhodou je možnost chuťové degradace některých skladovaných nápojů.

Právě probíhající akce je ukázkou toho, že k této velice běžné součásti komunálního odpadu lze přistupovat i jinak a lépe. Motivaci k tomu pořadatelé poskytují poměrně silnou. „Naším cílem je podpořit lidi, kteří chtějí žít v čistém prostředí a zároveň mají snahu zlepšit si své zdraví a fyzickou kondici s vědomím, že to dělají správně," uzavírá Diana Rybachenko, marketingová ředitelka RunCzech.