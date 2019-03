TEST: Běžecká vesta/batoh CompresSport UltRun S-Pack ‒ běžecký smoking pro opravdové šviháky

Firmu se švýcarským kořenem asi není potřeba nijak dlouho představovat. Kdo to někdy myslel vážně s regenerací, má nejspíše doma už dlouho její kompresní návleky na nohy, na ruce, trika, bundy, čelenky... Co se týče sportovní komprese, je tento výrobce asi první, kdo se nám vybaví. A už dlouho využívá své zkušenosti ze světa stlačování i při výrobě dalších běžeckých proprietek. Komprese totiž úzce souvisí také s elasticitou, roztažností, pevností a odolností. A právě tyto vlastnosti využívá zbrusu nová běžecká vesta určená pro závodníky se smyslem pro gramáž.

Určitým specifickým běžeckým batohům se také říká „vesta". Proč, to pochopíte na tomto novém modelu asi nejlépe. Batohy pro běžce už dávno nejsou jen jakýsi neforemný hrb přikurtovaný k našim zádům soustavou podivných popruhů, jež nás více či méně dřou.

Skutečný běžecký batoh se dnes svým vzhledem stále více blíží vestě. V tom nejlepším případě kombinaci rybářské vesty (množstvím svých praktických kapes a kapsiček na všechno a ještě mnohem víc) a vesty od dobře padnoucího obleku (perfektně sedí, ve všech detailech obepíná vaši mužnou, popř. vaši ženskou hruď). A právě toto UltRun přesně splňuje.

Běžecká vesta/batoh CompresSport UltRun S-Pack.

Dalším argumentem, proč má být právě tento výrobek synonymem pro běžeckou vestu, je jeho zapínání. Už dávno není na přezky, které mohou nepříjemně rozdrásat jakékoli místo závodníkova hrudníku. Je na zip. A díky pokročilým pružným a pevným materiálům sedne jako vesta od smokingu od toho nejšikovnějšího krejčího v celém království.

Běžecká vesta/batoh CompresSport UltRun S-Pack - pohled zpředu.

Úplně celá vesta je spíchnuta z černého, velmi elastického materiálu. A to takovým způsobem, že zpředu vytváří trojici praktických kapes po obou stranách. Ty spodní jsou pojaté opravdu štědře zeširoka, takže do každé z nich byste dostali minimálně dva mobilní telefony. Prostřední jsou speciální. Do nich vám totiž výrobce v základní sadě věnuje dvojici červených půllitrů, lépe řečeno dvojici červených půllitrových soft-flasků s ventily na skus (tzv. „al dente"). O jejich výhodách už někde byla řeč. Nejhornější dvojice kapes je nejužší a je určena primárně na podlouhlé pytlíčky s energetickými gely.

Běžecká vesta/batoh CompresSport UltRun S-Pack - pohled zezadu.

V každém podpaží na vás čeká další kapsa, tentokráte uzavíratelná na malinký suchý zip. Na zádech se samozřejmě ukrývá největší přepravní prostor, také uzavíratelný na bodový suchý zip, kam nejspíše umístíte věci, které sice budete muset mít na závody s sebou, které ale nebudete potřebovat mít každou chvíli po ruce. Ideálně se nabízí povinná lékárnička nebo náhradní oblečení, náhradní baterie do čelovky a podobně.

Běžecká vesta/batoh CompresSport UltRun S-Pack - pohled zboku.

Ve spodní zadní části batohu je jedna velká průběžná kapsa ne nepodobná „klokance" jakou známe z pohodlných mikin s kapucí, tam ovšem zpředu. Tahle kapsa je asi nejvhodnější na odkládání bundy či dalších už méně potřebných svršků. Jestli jste teď začali přemýšlet o tom, jak si budete odepínat batůžek, svlékat bundu, navlékat batůžek, provlékat bundu klokaní kapsou..., tak s tím zase rychle přestaňte, protože tato vesta se vám v klidu vejde pod bundu. A pokud zvolíte tu od stejného výrobce, co má na zádech velký elastický panel právě pro takové příležitosti, pak už opravdu není co řešit.

A jestli jste mysleli i na to, že byste do průběžné kapsy mohli deponovat složené běžecké hole, tak na to taky nemyslete. Na hůlky má totiž UltRun speciální elastická poutka hned pod klokankou. Poutka jsou zevnitř ještě pojednaná silikonovými proužky, takže hole by měly držet jako ona pověstná starošvýcarská víra.

Běžecká vesta/batoh CompresSport UltRun S-Pack - krásný nový stroj.

Slušelo by se i pochválit výrobce za zvýšenou viditelnost za šera, protože celá ta opísmenkovaná zadní část batohu je reflexní stejně jako poutka u prostředních předních kapes nebo kapes v podpaží. Ke zvýšené bezpečnosti (a splnění požadavků na povinnou výbavu snad všech ultra-trailových závodů) přispěje i malá, leč výkonná píšťalka v prostoru pravého ramenního popruhu. Pro případné zvýšení stability nákladu v batůžku jsou v podpaží k dispozici dva tenounké, avšak pevné pásky, jimiž můžete ještě jemně vyladit vzájemné pnutí mezi přední a zadní polovinou vesty.

Běžecká vesta/batoh CompresSport UltRun S-Pack - Dva červené půllitry pro nejdrsnější traily.

Určitě potěší také zjištění, že již zmiňovaný zip je kvalitní značky YKK a je opatřen zámkem. Ne, nemyslím tím dvoukilovým visacím! Pokud jezdec zipu necháte trčet směrem vzhůru, lze zip snadno otevřít tahem za ramenní popruhy, respektive zvýšeným tahem proti jeho oběma polovinám. Necháte-li jezdec naopak sklopený dolů, je zip uzamčen a nic s ním nehne. Leda vaše ruka beroucí jezdec opět do svých prstů. Pokud by bylo z jakéhokoli důvodu potřeba zip pootevřít a zafixovat ho v nedovřeném stavu, toto je řešení. Drobnost, jež může velkým dílem přispět k dalšímu komfortu při závodech nebo těžkém tréninku.

PLUSY minimální hmotnost maximální míra přilnutí k tělu celkem 10 kapes + poutka na trailové hole 2 soft-flasky o objemu 2 × 500 ml reflexní prvky zpředu, zboku i zezadu integrovaná píšťalka jemné zpracování nahrává i nošení na holém těle kvalitní zip se zámkem MINUSY suchý zip by mohl být problematický vůči dalšímu vybavení/při praní HMOTNOST 80 gramů CENA 4200 korun

Vesta S-Pack je svým založením určena pro ambiciózní běžce, převážně pak terénní. Právě v oblastech bez dostatečného přístupu k tekutinám, jídlu a dalším vymoženostem zázemí civilizace jej oceníte nejvíce. Sám UltRun nabízí možnost uskladnění litru tekutin, nic vám ale nebrání umístit do hlavní kapsy další menší hydratační vak nebo do zadní průběžné kapsy další láhev. Jako krteček nad novými kalhotami budete jásat, když zjistíte, do kolika kapes se dostanete, aniž by bylo potřeba vestu svlékat. Ušetřím vám počítání: do devíti + připočtěte očka na složené trailové hole. Zároveň je S-Pack nejspíše nejlehčím batohem vůbec, s jakým se v jeho kategorii můžete setkat. To všechno dohromady dává mocný příslib, že tento batoh uvidíme spolu s nejlepšími běžci a triatlety světa na stupních vítězů nejnáročnějších podniků světa.

Ale abych jen nechválil, byl bych na místě výrobce obezřetný s použitím suchých zipů. Osobně je u běžeckého vybavení nemám moc rád, a to nejen proto, co dokáží s prádlem udělat nepěkného v pračce, ale i na těle. Hlavně odlehčené sportovní oblečení a další vybavení je poměrně choulostivé na ostré hrany a podobně, a právě agresivní háčky suchého zipu dokáží během prvních deseti dvaceti kilometrů jeho jemnou látku dost poškodit. Možná to zrovna u této vesty nebude ten případ, ale kdyby byly u podpažních kapes a hlavního prostoru batohu použity například malé ploché plastové druky, byl bych ještě o něco klidnější.