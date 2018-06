TEST: Bezdrátová sportovní sluchátka Aftershokz Trekz Air ‒ rozvibrujte svoje lebky!

Sluchátka Aftershokz jsou už pár let k vidění i na našem trhu, nicméně ještě žádný model nebyl tak sportovní jako právě tento. Trekz Air tvoří tenký týlní most nesoucí dva reproduktory pracující na trochu jiných principech, než je u sluchátek zvykem. Používaná technologie Bone Conduction využívá do důsledku klíčového fyzikálního jevu: Zvuk se může šířit všemi látkami. Tradičně se vaše oblíbená hudba dostává k vašemu sluchovému ústrojí díky vlnění vzduchu. Tady je všechno jinak. Aftershokz pracují na principu šíření zvuku v pevných látkách podélným a příčným vlněním. Zjednodušeně řečeno vám vaše oblíbené mp3 vlny dopraví do mozku kostí.

Výhoda takového řešení je nasnadě: Zvukovod zůstává volný a můžou tak do něj proudit vzruchy standardní cestou. Posloucháte svoji oblíbenou hudbu z nejnovějších sportovních hodinek nebo třeba pokyny trenéra z nějaké mobilní aplikace a zároveň za vámi nebezpečně brzdí auto? Vy to slyšíte. Běžíte po cyklostezce za rytmů své oblíbené skladby a spěchající cyklista na vás zvoní svým prudce výstražným zvonkem? Vy to slyšíte. Běžíte si takhle s uzavřeným kočárkem a domněle spícím robětem, které najednou (zatím) polohlasně vyjadřuje svou nespokojenost? Vy to slyšíte.

Bezdrátová sportovní sluchátka Aftershokz Trekz Air - technologie Bone Conduction využívá šíření zvuku v pevných látkách.

Nosit na hlavě sluchátka asi nikdy nebylo bezpečnější, než přišel jistý výrobce s lebečními vibracemi. Trekz Air jsou neuvěřitelně lehká sluchátka. Jejich odolné tělo (IP55 ‒ odolnost vůči prachu a tryskající vodě ze všech úhlů) je vybaveno hned třemi ovládacími tlačítky, z nichž to největší, multifunkční nahmatáte na levém spánku. Další dvě, menší se budou ukrývat za vašim pravým uchem. Pluskem (+) zvyšujete hlasitost, ale i zapínáte/vypínáte zařízení, měníte nastavení ekvalizérů (v součinnosti s mínuskem; jde hlavně o rozšíření basů pro případ používání špuntů do uší ‒ viz níže) nebo kontrolujete stav baterie, mínuskem (-) se hlasitost snižuje. Multifunkční tlačítko slouží ke spuštění/zastavení přehrávání hudby nebo dalších zvukových souborů, přeskočení na další skladbu, přijímání/odmítání hovorů či znovuvytočení posledního čísla. Výstupek s tlačítky + a - zároveň ukrývá i malou LED informující o stavu nabíjení, stavu baterií nebo probíhajícím párování. Zařízení je jednoduché a účinné. Jeho ovládání budete mít v malíku za pár okamžiků.

Bezdrátová sportovní sluchátka Aftershokz Trekz Air - vhodné jsou pro nejrůznější druhy sportů.

Zabudovaný lithium-ionový akumulátor se nabíjí přes micro USB (kablík je součástí balení) a dle údajů výrobce vydrží 6 hodin na jedno nabití. Což představuje v případě zhruba hodinového tréninku denně a s jedním dnem volna týdně jeden celý tréninkový týden. Prozatím je v reálu doba výdrže ještě o něco vyšší než ta výrobcem udávaná. Nabíjení jako takové představuje asi dvouhodinovou záležitost, přičemž v pohotovostním režimu pak sluchátka vydrží asi 20 dní. Třešničkou na dortu je možnost mít sluchátka připojená ke dvěma zařízením najednou, takže s nimi můžete provozovat například dva telefony.

V balení najdete kromě sluchátek také velmi fajnové textilní pouzdro a sadu špuntů do uší. Proč to? Mohou nastat i případy, kdy je vnímání zvuků okolí vyloženě zdraví škodlivé, kdy si zkrátka chcete užívat svou oblíbenou muziku, ale rozhodně nechcete naslouchat křiku skupiny smráďat jedoucích ze školy stejným vlakem jako vy z tréninku. V takovém případě hermeticky uzavřete své zvukovody a necháte reprodukované libé zvuky pronikat k sobě lebkou.

PLUSY odolná sportovní sluchátka vedení zvuku kostí umožňuje vnímat okolí minimální hmotnost pohodlné nošení jednoduché ovládání + stavová dioda možnost připojit dva přístroje přímé nabíjení přes micro USB kablík pěkné a příjemné pouzdro přiložené špunty do uší MÍNUSY v podstatě žádné, někdy je ale příjemné zvukovody ucpat HMOTNOST 29,4 gramu (samotná sluchátka) 67 gramů (sluchátka + pouzdro) CENA 4190 korun

Sluchátka mají hned dva mikrofony, takže se s nimi bez problémů pro obě strany také telefonuje. Důležité úkony připojování, nastavování a podobně provází ze strany sluchátek mile robotický ženský hlas. Její „Charge me!" vás určitě dostane do varu. Dosah bezdrátové technologie přes „modrý zub" udává výrobce na úrovni 10 metrů. Dobře funguje i v budovách. U nás v redakčním kancelářském komplexu fungoval i do vzdálenosti dvou zavřených místností od telefonu. Nožičky sluchátek za uchem jsou tak tenké, že si dobře rozumí i s nasazenými brýlemi. Problém nepředstavuje ani použití kšiltovky. S trochou šikovnosti si na hlavu dokážete naskládat brýle, kšiltovku i sluchátka tak, aby vám při běhu vše dobře fungovalo.

Trekz Air byly mou první zkušeností s vedením zvuku jinou než standardní metodou. Bone Conduction má samozřejmě svá pro a proti. Pokud ale sluchátka potřebujete hlavně ke sportu, a tudíž potřebujete zároveň vnímat i své okolí, jsou jedinečná. Jedinečná a návyková. Zvláště když zjistíte, že si kdykoli a kdekoli můžete vytvořit atmosféru podle chuti díky lehkému zvukovému podkresu, který uslyšíte jen vy. V dnech bez tréninku tak můžete třeba chodit s přáteli po městě, bavit se s nimi a u toho „zpovzdálí" poslouchat své oblíbené songy. No úplně jako když s nimi sedíte někde na baru. Super je i využití jako hands-free při řízení motorových vozidel. Můžete obě ruce držet na volantu, rychle přijmout důležitý hovor a zároveň neztrácet ani zvukový přehled o dopravní situaci. Když i v těch nejsložitějších křižovatkách vidím nezodpovědného řidiče s jednou rukou s telefonem u ucha a druhou zápasící na hraně fyzikálních zákonů s volantem, bručím si pod vousy: Aftershokz na tebe!