SESTŘIH: Baník pálil ze vzduchu. K první ligové výhře pomohl i Plavšič

Oproti porážce ve Slovinsku udělal trenér Baníku Pavel Hapal, který si na tribuně odpykával druhý zápasový trest po červené kartě na Dukle, sedm změn. Jen na lavičce zůstal záložník Matěj Šín a do utkání nebyl kvůli nachlazení vůbec připravený Tomáš Rigo. Do základní sestavy se nevešel ani Plavšič.
„Hrajeme dvě soutěže a musím kluky, kteří dostali dnes šanci pochválit. Byli výborně nastavení a od první minuty si šli trpělivě za vítězstvím,“ těšilo Michala Šmardu, asistenta trenéra Pavla Hapala.
Baník přes velký počet změn v základní jedenáctce nad soupeřem dominoval a téměř bez přestání dobýval defenzivní val týmu z Uherského Hradiště. Dlouho ale nebyl úspěšný. Střelou zpoza šestnáctky neuspěl v prvním poločase Daniel Holzer, který se krátce nato dral do dalšího ohrožení hostující branky po pěkné narážečce s Christianem Frýdkem. Znovu ale bez gólové odměny.
𝗙𝗧 | Zasloužený triumf! 💪🏻 A ve čtvrtek všichni na Celje! pic.twitter.com/fyLmwQ0tzX— FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) August 24, 2025
„Potřebovali jsme konečně urvat body a hodně nám pomohl ten první gól. Po druhém jsme se ještě více zklidnili, kluci si začali věřit a byly tam i parádní akce. Jsme za to vítězství moc rádi, potřebovali jsme ho, je to pěkné nabuzení pro čtvrteční odvetu proti Celje,“ říkal Šmarda v rozhovoru pro Oneplay Sport.
V poločase šel do hry místo zdravotně indisponovaného Dána Alexandra Munskgaarda ofenzivněji laděný David Buchta a hosté ze Slovácka zvýšenému tlaku dokázali odolávat pouhých pět minut.
Střelu Ladislava Almásiho do tyče ještě přežili, o dvě minuty později už ale po hrubé chybě inkasovali. Hostující obrana vypustila nahrávku Buchty v domnění, že Frýdek nemá šanci míč před brankovou čárou dostihnout, šeredně se ale zmýlili. Rychlonohá letní posila z Liberce těžký úkol zvládla, balon poslala před branku, kde se do něj hlavou opřel slovenský útočník Almási a přivedl svůj tým do vedení.
V 68. minutě se poprvé po příchodu z polské Čenstochové na domácím trávníku ve Vítkovicích ukázal také Srb Srdjan Plavšič a o deset minut později si připsal asistenci u druhé branky.
Znovu padla hlavou, místo vystřídaného Almásiho se ale po centru Plavšiče od rohového praporku tentokrát prosadil Erik Prekop, jenž přišel na hřiště o malou chvíli dříve právě za svého krajana.
„Ten gól to utkání rozhodl,“ říkal v pozápasovém rozhovoru pro Oneplay Sport trenér Slovácka Jan Kameník. „V prvním poločase nás Baník přehrával, ale do ničeho jsme ho prakticky nepustili. Ve druhé půlce jsme chtěli intenzivněji napadat, ale nedařilo se nám to podle našich představ. Oba góly jsme dostali po podobných situacích, při té první brance tam bylo podcenění z naší strany,“ zlobil trenér Slovácka.
|6. kolo první fotbalové ligy:
|Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 2:0 (0:0)
|Branky: 50. Almási, 78. Prekop. Rozhodčí: Berka - Ratajová, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Lischka, Almási, Chaluš - Mulder, Reinberk. Diváci: 9016.
|Ostrava: Holec - Lischka, Chaluš, Pojezný - Munksgaard (46. Buchta), Tiéhi (84. Zlatohlávek), Boula, Holzer - Owusu (68. Plavšič), Frýdek (68. Šín) - Almási (74. Prekop). Trenér: Šmarda.
|Slovácko: Heča - Reinberk (57. Juroška), Vaško, Mulder, Ndefe - Stojčevski - Blahút (88. Barát), Havlík (77. Tetour), Trávník, Petržela (57. Marinelli) - Kvasina (77. Krmenčík). Trenér: Kameník.