Chystá se válka celebrit! Do akce půjde také Vémolův přemožitel

Na bojovou scénu vstupuje další organizace, tentokrát s názvem Fight Night Challenge (FNC). Ta svůj premiérový turnaj zažije 27. prosince letošního roku a má se jednat o hodně zajímavou záležitost. Nový hráč na česko-slovenské scéně totiž přilákal řadu zajímavých jmen, a to nejenom ze zápasnického světa. Diváci se tak mohou těšit na zápasy MMA i boxu.

Nebude se ale jednat o ledajaké turnaje. Mimo klasických zápasníků uvidíme celý zástup celebrit z hudebního prostředí. Již před několika měsíci byla oznámena účast rapera Patrika „Rytmuse" Vrbovského, Separa, Majka Spirita a dalších osobností.

„Od roku 2018 pravidelně trénuju s profíky, reprezentanty a aktivními boxery. Fight Night Challenge beru jako další výzvu, vystoupení z komfortní zóny," nechal se slyšet Rytmus, který by měl v prvním boxerském duelu zápasit s Borárosem.

FNC navíc zlákala velice známá jména také ze světa MMA. Příkladem může Attila Végh či již zmiňovaný Gábor Boráros. Prvně jmenovaný by se poprvé v kariéře měl představit v boxu. Jeho soupeřem by měl být bývalý šampion Bellatoru Emanuel Newton, se kterým se v minulosti již dvakrát utkal.

„Mě osobně těší, že zájem o bojové sporty roste. Vnímám, že nás lidé neberou už jen jako nějaké adrenalinové šílence," sdělil Végh.

Gábor Boráros hájí stáj organizace OKTAGON MMA již několik let. Také on by však měl vyměnit malé rukavice za ty boxerské.

Dále jsou ve hře jména jako například Michal Plesník, Erik Tlkanec, Jakub Gazdík či Denis Farkaš. Chybět nebudou ani další osobnosti. Divákům by se měli představit také Čis T, Moloch Vlavo, Faryer Flexking nebo barber Laky Royal.

Na programu je série akcí. Každá z nich nabídne pět unikátních duelů, které budou mít flexibilní pravidla. Složení jednotlivých soubojů zatím nebylo oznámeno, otazník rovněž visí nad místem konání prvního galavečera.