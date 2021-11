Vémolou to nekončí. Jubilejní OKTAGON přišel o dalšího zápasníka

Jubilejní OKTAGON 30 se obejde bez účasti Miloše Petráška. Meloun, jak se Petráškovi přezdívá, se aktuálně potýká se zraněním, které mu pro prosincový souboj na prestižním tuzemském galavečeru MMA proti nekompromisnímu Xavierovi vystavilo stopku. Zápasník informaci potvrdil na sociální síti. Osmadvacetiletý bijec by se tak zpět do klece měl dostat v příštím kalendářním roce.

„Bohužel 30. prosince nebudu mít zápas. Je to z toho důvodu, že jsem se zranil, zase. Je to docela velké zranění a nechci to riskovat. Byl jsem u doktora a ten mi řekl, že bych se do plného tréninku vrátil za 4 týdny. To by znamenalo, že bych začal přípravu 8. prosince, když 30. prosince je turnaj. To nemohu riskovat," sdělil Petrášek na svém Instagramu.

Jeho soupeřem měl být brazilský hromotluk Rafael Xavier, který na česko-slovenské scéně zvítězil třikrát v řadě a zálusk si dělal také na Petráška.

Vítězný comeback Miloše Petráška. Zlá verze Melouna neměla s Chorvatem slitování

Sport.cz, Oktagon TV

„Bylo by nezodpovědné, kdybych teď do toho šel. Zbytečně bych si to pak vyčítal. Radši tomu teď obětuji dva měsíce rehabilitací a pak se začnu připravovat. Chci s ním mít zápas. Musím se z toho teď dostat. Je to pro mě těžké netrénovat, ale prostě je to tak. Držte mi palce a sledujte mou cestu," dodal Petrášek.

OKTAGON 30, který se uskuteční 30. prosince letošního roku, tak přišel o dalšího zápasníka. Nedávno musel ze zdravotních důvodů odstoupit také Karlos Vémola, kterého v titulové bitvě nahradil Patrik Kincl.