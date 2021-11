OKTAGON hlásí další citelnou ztrátu. Chladnokrevný zabiják si na návrat musí počkat

O zranění maďarského zápasníka informovala organizace OKTAGON MMA, která tak nyní má plné ruce práce, aby zajistila náhradníka. OKTAGON 29 je totiž v plánu již 4. prosince v Ostravě. Zraněný Kértész se navíc v kleci naposledy představil v září letošního roku, kdy se mu povedlo porazit Roberta Pukače. Do avizovaného souboje s Veličkovićem nebude moci nastoupit kvůli zraněnému prstu.

„V polovině října jsem měl s mým trenérem klasický trénink. Šlo o takový menší sparing v MMA rukavicích. V okamžiku, co jsem se pokoušel o zvedák, jsem mu rukou narazil do hlavy. Neměl jsem navíc ani omotané ruce, protože se jednalo o lehčí trénink. Problém byl v tom, že v době úderu jsem neměl ruku v pěst a začátek mého ukazováčku se po nárazu o jeho hlavu rozdrtil. Myslel jsem si, že se to za jeden až dva týdny zahojí, proto jsem na to nebral nijak velký ohled. Stále jsem s tím zkoušel trénovat, i když jsem zkoušel spíše jen grapplovat. I po těch dvou týdnech mě to ale bolelo a musel jsem jít na magnetickou rezonanci a rentgen. Výsledky ukázaly, že kost u kloubu v ukazováčku se rozdrtila nebo lehce zlomila," sdělil Kértész.

Kértész má aktuálně na svém kontě tři výhry v řadě, na tu další si bude muset počkat. Maďarského bijce totiž zranění hodně omezuje také v tréninku.

„Momentálně sice trénuji, zápasím, pokouším se dělat BJJ, vzpírat a podobně, ale i tak to při jakémkoliv tlaku bolí. Je to skutečně frustrující, protože to při každém úderu bolí jako čert. Teď mi nezbývá nic jiného, než čekat. Zhruba v polovině prosince by to mohlo být lepší a v tréninku bych tak mohl už i boxovat," nechal se slyšet sedmadvacetiletý zástupce BSK Crossfight gymu.

Bývalý uchazeč o pás veltrové váhy se tak v letošním roce v kleci již neobjeví, diváci ho však mohou očekávat v úvodu toho příštího.

Parádní titulový zápas. David Kozma porazil Kertesze na body

Sport.cz, Oktagon TV

"Jsem připraven jít do války na prvním turnaji v příštím roce," hlásí troufale Kértész.