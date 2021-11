Liberec zažije pekelnou řežbu! Mohou se diváci těšit na knokauty?

Již tento víkend se bude konat další vydání galavečera bojových sportů s názvem Night Of Warriors 4, který se bude konat v libereckém domě kultury. Promotéři celé akce zorganizovali hned dvanáct zápasů, během kterých se fanoušci dočkají soubojů v boxu, K1 a MMA. V osudí budou navíc dva tituly. O jeden z nich se popere nesmírně talentovaný Václav Sivák. V supertěžké váze se pro změnu představí čerstvý otec Michal Reissinger.

Večer plný adrenalinu s nezapomenutelnou atmosférou. Organizace Night Of Warriors se navíc po dvou letech vrací na sever Čech, konkrétněji do Liberce, kde v sobotu od 18:00 vypukne očekávaný galavečer, který nabídne spoustu ostře sledovaných duelů.

Tím nejsledovanějším zřejmě bude počínání nesmírně talentovaného Václava Siváka, který se do ringu vrací po nepříjemném zranění ruky. Od dubna tak byl nucen pauzírovat, což ostravského rodáka žene zpět do pěstního souboje. Nyní si navíc vyzkouší zápas o obrovsky ceněný mezinárodní pás ve váze do 65 kilogramů. Pakliže se mu povede zvítězit, bude se jednat o vstupenku mezi světovou elitu. Soupeřem ale bude Fouad Djebari, který mu rozhodně nic nedaruje.

Do akce se vydá také česká supertěžká váha v podobě Michala Reissingera, který bude chtít v souboji s Františkem Kohoutem obhájit český titul. Reissinger naposledy zápasil v říjnu letošního roku, kdy ale v překvapivě rychlém souboji o titul v supertěžké váze prohrál s Tomášem Šálkem. Poražený Michal Reissinger šel v boxu poprvé dál než do prvního kola a odnesl si řadu šrámů.

„Tomáš mi hned na začátku šikovně zlomil nos. A pak jsem si ještě zlomil asi i ruku," znělo z úst Reissingera po zápase v Ústí nad Labem. Český hromotluk bude chtít napravit své zaváhání a má motivaci. V předchozích dnech se totiž stal otcem.

Bitva těžkotonážníků. Michala Reissingera přibrzdily zlomeniny, titul slavil Tomáš Šálek

Chybět nebudou ani další pikantní souboje. K vidění bude i zápas dvou zkušených borců v podání Matěje Nusky a Matěje Trčky. Druhý jmenovaný je na sérii výher, povede se mu ji i po tomto duelu natáhnout?

Galavečer Night Of Warriors 4, který navíc přinese i několik česko-polských MMA fightů, startuje v 18:00 v libereckém domě kultury. Vysílat ho bude také stanice O2 TV Sport.