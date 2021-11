OKTAGON hlásí změnu. Obrovsky nás to poškozuje, tvrdí promotér

"Všichni víte, že situace je kritická. V tuto chvíli přichází na řadu to nejhorší možné řešení. Turnaj v Ostravě je opět odložen. Nicméně Oktagon 29, původně Oktagon 16, se odehraje 4.12. a vracíme se do pevnosti Brno. Snažili jsme se to udělat, co nejpříjemněji pro všechny. Hlavně, aby bojovníkům nevyletěla příprava oknem. Věřte tomu, že oni nenávidí toto rozhodnutí, stejně jako my. Nicméně my jsme tu od toho, abychom zabezpečili, že budou zápasit," znělo z úst Novotného ve vyjádření na sociální síti.

Ostrava se tak předposledního OKTAGONU v letošním roce nedočká, naopak největší česko-slovenská bojová organizace putuje do pevnosti Brno, kam se znovu podívá po půl roce.

„Věřte, že vám do Ostravy přivezeme v nejbližším možném termínu, což vypadá na konec března nebo začátek dubna, další fantastický turnaj. Znovu s nějakou titulovou bitvou, znovu se spoustu domácích odchovanců," pokračoval čtyřiačtyřicetiletý rodák z Poruby.

Situace ohledně přesunutí turnaje se řešila již před několika týdny. Nyní však padlo finální stanovisko. A co je vlastně důvodem? Nepříznivá pandemická situace v ostravském regionu.

"Myslíme si, že to je špatné rozhodnutí. Myslíme si, že nic není průkazné tak, jako PCR test. Absolutně s tím nejsme ztotožněni. Obrovsky nás to poškozuje finančně, psychicky a všemi možnými dalšími způsoby. Zkrátka Ostrava je jeden z nejvíc zasažených regionů. Musíme udělat všechno, aby turnaj byl bezpečný," dodal Novotný na sociální síti.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

OKTAGON 29 se tedy uskuteční ve stejném zápasnickém složení, avšak na jiném místě.