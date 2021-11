Nevzdal se a došel na vrchol. Snil jsem o tom dvacet let, říká nový šampion UFC

„Je to úžasný pocit. Jsem tak šťastný. Snil jsem o tom 20 let. Dvacet let na cestě, která mi přinesla vzestupy a pády. Už jen kvůli tomu jsem se chtěl stát šampionem a získat pás. Bývaly doby, kdy jsem si myslel, že se mi to nikdy nepovede, ale naštěstí se to podařilo," nechal se slyšet Teixeira v pozápasovém rozhovoru.

Brazilec již jednou o titul zápasil. Bylo tomu v roce 2014, tehdy ale na body dokázal zvítězit Jon Jones. Teixeirova cesta k opasku se tak vzdálila, navíc ani sám zápasník nevěřil tomu, že by se mu to někdy mohlo povést. Přesto se však nevzdal a zdvojnásobil své úsilí.

Jan Blachowicz (vlevo) v souboji s Gloverem Teixeirou.

UFC

„Dal jsem do toho tolik práce, tolik disciplíny. Jak řekl Chabib (Nurmagomedov): Život bojovníka je do značné míry jako vězení. Musíte se vyhýbat spoustu věcem a do jisté míry se izolujete od jakéhokoliv rozptýlení. Jenom tak se můžete skutečně zlepšit a být šampionem."

Teixeirova šampionská pouť je jednou z nejpozoruhodnějších v historii UFC. Brazilec se totiž do této slavné organizace mohl poprvé podívat již v roce 2005, nakonec se mu to však nepovedlo. Přesto své úsilí nevzdal a do společnosti těch nejlepších se dostal o sedm let později.

"Pořád věřím, mám disciplínu, makám. Teď jsem to dítě vyhrál," odpověděl s radostí.

OLD MAN GLOVER HAS DONE IT!!!!!!!!! 42 YEARS OLD AND HE'S THE NEW LHW CHAMPION!!!!! pic.twitter.com/ECeepahqK9 — ✯✯✯✯✯ (@FTBVids_YT) October 30, 2021

Nyní bude poprvé v kariéře obhajovat pás šampiona. Jeho vyzyvatelem by pravděpodobně měl být Jiří Procházka, který byl náhradníkem v bitvě mezi Teixeirou a Blachowiczem.

„Je to velmi tvrdý chlap. On je úplně jiný, ale rozhodně to s ním bude těžké. Těším se, až se s ním utkám. Ale teď se opravdu těším, až si vypiju pivo. Teď si budu užívat volno," dodal Teixeira.