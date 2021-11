Kdy se Procházka dočká titulové bitvy s Teixeirou? Jednání už začala

Bitvu o šampiona polotěžké váhy vyhrál překvapivě dvaačtyřicetiletý Glover Teixeira a měl by tak být příštím soupeřem Jiřího Procházky. V dalším titulovém souboji. „Největší rozdíl byl v tom, že Glover to strašně moc chtěl. Bylo to z něj cítit, že tam chce jít a vzít si to. Chtěl to víc než Janek a myslím, že ho Janek trošku podcenil. Alfou a omegou byla motivace," hodnotí duel, ve kterém byl náhradníkem.

Hned po zápase také začala jednání o případném duelu Procházka vs. Teixeira. „Sedli jsme si s Mickem Maynardem z UFC, ten řekl, že to ještě musí probrat s vedením. Tak do týdne, do čtrnácti dnů by nám měli dát vědět," říká trenér a manažer Martin Karaivanov.

A dodává: „Za mě si tam nechávají trošku zadní vrátka, kdyby mohl Glover nastoupit až v červnu nebo tak. Potom nevím, jestli by chtěli nechat Jiřího tak dlouho stát. My to tlačíme na tu variantu, co nejdřív titulový zápas."

Jiří Procházka s trenéry na výletu do pouště

archiv Jiřího Procházky

Se svým potenciálním soupeřem si Jiří Procházka stihl krátce promluvit. „Pozdravil jsem se s ním a řekl mu, krásný výkon. A taky, že budu připravený. Chci ten titul nekompromisně ukořistit. Pousmáli jsme se na sebe a jdeme na to," směje se úspěšný český zápasník.

Pobyt v Abú Zabí byl jiný, než když nastupoval do zápasu. Užil si nejen galavečer UFC, ale i pár výletů. S trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem vyrazili k moři i do pouště. A nechyběla ani projížďka na nejrychlejší horské dráze světa v zábavním parku Ferrari World. Řítí se rychlostí až 241 km/h.