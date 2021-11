Velký zvrat! Vémola musel zrušit zápas proti Pirátovi, hrozí mu i konec kariéry

Prosincový Oktagon 30 přichází o svůj hlavní zápas! V něm se mělo rozhodnout o šampionovi střední váhy mezi Karlosem Vémolou a Samuelem Krištofičem. Terminátor však nyní přišel s velice špatnou zprávou ohledně jeho posledního zranění, které mu nedovolí zápasit. Český zápasník si tak na comeback do klece bude muset počkat a konec roku se tak obejde bez jeho účasti.

„V neděli jsem kontaktoval OKTAGON, že mám výsledky rezonance, které přinesly velice špatné zprávy, co se týče mojí ruky. Napovrch to sice vypadalo oukej, ale vevnitř to vypadá velice špatně. Ligament (vaz) se nehojí a odumírá," sdělil Terminátor na svém Instagramu.

„Karlíto bohužel bojovat nebude. Věřte mi, že nikoho to nemrzí víc, než mě. To, že nebudu v O2 areně neznamená, že to nebude skvělý galavečer. Moc mě to mrzí vůči vám všem."

Je to sotva přitom pár dní, co jeho soupeř Krištofič, přezdívaný Pirát, souhlasil se zajímavou nabídkou. Ta hovořila o tom, že vítěz zápasu by bral nejen pás šampiona, ale také obě výplaty.

„Udělejte si obrázek, ale já mám ten svůj. Je zajímavý, že celé týdny mlčel, neřekl vůbec nic a potom nahrál video, ve kterém říká, že já se chovám jako debil před dvěma národy. Myslím, že tyhle dva národy si dokážou rychle spočítat, když uvidí datum té nedělní rezonance, že je minimálně divné, že dva dny potom vyjde s ním vyjde video, kde vyzývá, abychom šli bojovat o všechno," pokračoval.

Vémolova rekonvalescence se tak opět protáhne a nadějné vyhlídky to zrovna nepřináší.

"Nejvíc mě mrzí, že nemám vůbec žádné vyhlídky, kdy budu bojovat, nebo jestli vůbec ještě někdy. Dostal jsem ortézu na další dva měsíce a potom se rozhodne, co a jak dál s mojí kariérou. Operovat už to nejde, můžu jenom doufat v nějaký zázrak, že když s tím nebudu vůbec hýbat, tak to začne srůstat a hojit se," uzavírá smutně Vémola.

K celé situaci se vyjádřili také promotéři organizace OKTAGON MMA.

"Mrzí nás to, ale zdraví je na prvním místě. Dělali jsme všechno, aby byl Karlos Vémola v pořádku. Raději ale ať vynechá jeden zápas a předvede 10 dalších. Přejeme mu jen to nejlepší a co nejrychlejší uzdravení. Už brzy představíme náhradu," zní na sociální síti.