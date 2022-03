alový šampion Maslák nepostoupil na HMS z rozběhu, Šorm uspěl

Trojnásobný mistr světa na 400 metrů Pavel Maslák nepostoupil na halovém světovém šampionátu v Bělehradě do semifinále. Ve svém rozběhu obsadil čtvrtou příčku, přičemž přímo postupovali jen dva závodníci. Další dva napříč pěti rozběhy se do další fáze kvalifikovali časem, ale Maslákův výkon 47,31 sekundy na to nestačil. Česká atletika bude mít v podvečerním semifinále zastoupení díky aktuální tuzemské jedničce Patriku Šormovi, jenž svůj rozběh vyhrál. Mezi ženami po sporném průběhu zatím neuspěla Lada Vondrová.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pavel Maslák na archivním snímkuFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Maslák sice obhajoval titul z Birminghamu, ale vzhledem k aktuální výkonnosti zdaleka neměl takové ambice. Spokojený by byl s postupem do semifinále, ale i k tomu měl daleko. V první fázi porazil jen jednoho z přímých soupeřů a zaostal o více než šest desetin za svým sezonním maximem. Obsadil osmnáctou příčku, od semifinálové dvanáctky ho dělila více než půlsekunda. "Asi nebyla ta forma taková, jaká měla být. Myslím, že jsem do toho dal všechno, prostě to tam nebylo," řekl České televizi. Šorm byl stoprocentní Naopak republikový šampion Šorm si počínal suverénně. Seběhl k mantinelu jako první, což bylo zásadní. "To je vždycky nejdůležitější a to se mi povedlo," pochvaloval si. Vedoucí pozici udržel. "Vítězství vždycky potěší a je to důležité do semifinále, kde se může stát cokoliv," doplnil český reprezentant. Celkově ho čas 46,49 zařadil na šesté místo o dvě tisíciny za pátého Španěla Bruna Hortelana-Roiga. Nejlepší výkon předvedl Belgičan Julien Watrin (45,88). Vondrová se štěstím postupuje Kontroverzní rozběh absolvovala Vondrová. Při seběhu měla kolizi s Britkou Jessie Knightovou, která pak vyšlápla dovnitř mimo dráhu, a musela se znovu rozbíhat. "Já jsem se před ni chtěla natlačit, myslela jsem, že mě pustí, ale zůstala stát a pak už to bylo k ničemu," popsala dvaadvacetiletá Češka kritický moment. Ve finiši na Knightovou útočila, ale stejně jako na loňském halovém mistrovství Evropy o setinu prohrála souboj o přímý postup. "Myslela jsem, že tam jsem, ale zase ta setina," dodala smutně. Čas 52,94 na semifinále nestačil, ale pak přišla diskvalifikace britské běžkyně a česká reprezentantka se mohla pár desítek minut radovat z postupu. Následně však jury vyhověla protestu britské výpravy a česká běžkyně o místo v semifinále znovu přišla. Situace se však stále řeší. Petržilková končí S jistotou je vyřazena druhá česká čtvrtkařka Tereza Petržilková. Výkon 53,05 byl její druhou nejlepší halovou čtvrtou v životě, ale za osobním rekordem z národního šampionátu o 41 setin zaostala a zařadila se na 20. místo. Nejrychlejší v jejím běhu i absolutně byla nizozemská spolufavoritka Femke Bolová (51,48). V obtížném klíči osmistovky, kdy ze čtyř rozběhů postupovali vždy jen dva nejrychlejší přímo do finále, se neprosadil Filip Šnejdr. V prvním běhu skončil čtvrtý za 1:49,29 a obsadil šestnáctou příčku. V závodě na 60 metrů se představila osmnáctiletá Eva Kubíčková. Dobře trefila start, ale pak se propadala a v posledním rozběhu obsadila sedmou příčku. Časem 7,38 zaostala o osm setin za svým juniorským českým rekordem, kterým se z národního šampionátu do Bělehradu kvalifikovala. Celkově byla klasifikovaná na 36. místě. Nejrychlejší čas rozběhů 7,03 sekundy předvedla Američanka Mikiah Briscová. Atletika Výškařka Mahučichová dorazila na halové MS po třídenní cestě z Ukrajiny

