Azu a Seedoová vyhráli stovku na ME do 23 let

ME v atletice do 23 let v Espoo: Muži - 100 m (vítr +2,1 m/s): 1. Azu (Brit.) 10,05, 400 m: 1. Ingvaldsen (Nor.) 45,13, 5000 m: 1. Hicks (Brit.) 13:35:07, dálka: 1. Flatnes (Nor.) 796. Ženy - 100 m (+0,6 m/s): 1. Seedoová (Niz.) 11,22, v semifinále 14. Maňasová (ČR) 11,53, 400 m: 1. Johnová (Brit.) 51,04, 800 m: 1. Garcíaová (Šp.) 2:02,96, trojskok: 1. Vincenteová (Šp.) 14,21, 7. Suchá (ČR) 13,29

