Česká atletka Lurdes Gloria Manuel získala na mistrovství Evropy do 18 let stříbro

Česká atletka Lurdes Gloria Manuel získala na mistrovství Evropy do 18 let stříbrnou medaili v běhu na 400 metrů. V Jeruzalémě nastupovala do finále jako favoritka s nejlepším osobním rekordem, časem 53,61 však o sedm setin sekundy prohrála s Britkou Charlotte Henrichovou.

